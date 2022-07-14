Как правильно варить нут: все способы

Замачивание также помогает сохранить форму нута при варке и увеличивает его пищевую ценность.

Сначала нут надо промыть проточной холодной водой. Если горох загрязнен, то предварительно следует выбрать из него мусор. Промытый нут всыпать в емкость и залить холодной водой на несколько сантиметров выше его уровня примерно на 8 часов при комнатной температуре. Удобно замочить нут на ночь. В процессе замачивания объем горошин увеличивается в 2-3 раза.

Процесс замачивания можно ускорить следующим образом. Залить нут в кастрюле холодной водой в расчете на увеличение горошин в объеме. Довести воду с нутом до кипения, проварить 5 минут, и оставить на 1 час, закрыв кастрюлю крышкой.

Воду, в которой находился нут, после замачивания необходимо слить, а сам нут сполоснуть проточной водой.

Варить нут надо в кастрюле, залив холодной водой с запасом. Пропорция количества нута и воды не имеет никакого значения. Важно, чтобы в процессе варки нут все время был покрыт водой. Довести воду с нутом до кипения на большом огне, затем огонь уменьшить до минимального. При закипании образуется белая пена, которую надо снять шумовкой. Варится нут около 1 часа. В процессе варки при выкипании воды можно ее добавлять. За 10-15 минут до окончания варки в воду добавить соль по вкусу. Соль добавляется в конце варки для удобства, так как трудно предугадать, какое количество воды выкипит.

Готовые горошины нута сохраняют свою форму и становятся мягкими внутри. Если планируется из нута приготовить пюре, например, для хумуса, то время его варки надо увеличить на 20-30 минут. Готовность нута легко определить, размяв его горошину вилкой на тарелке.

Вареный нут можно использовать для приготовления салатов и множества блюд. Но можно вареный нут употребить, как самостоятельное блюдо, добавив к нему сразу после варки растительное масло и специи по вкусу. Только делать это надо обязательно, пока нут еще горячий, чтобы он максимально впитал в себя масло и ароматы.

Источник: 1 Минута