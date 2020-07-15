Как превратиться в обаятельную девушку: пять хитрых приемов Меган Маркл

38-летняя Меган Маркл (Meghan Markle) обладает навыками, которые помогают ей производить прекрасное первое впечатление. Хитрости герцогини Сассекской эффективны, просты и доступны каждому.

Супруга принца Гарри влюбляет в себя людей с первой встречи. Этому способствует не только природная харизма бывшей актрисы, но и уловки, которым нужно обучаться.

Бывшая актриса легко очаровывает с первого взгляда,

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Эксперт по этикету Мика Мейер назвала пять правил поведения на публике герцогини. По словам специалиста, эти хитрости легко запомнить и применить в действии. «От ее осанки до мимики, за обаянием Меган Маркл стоит целая наука, и любой может ее изучить!» - заявила Мейер.

Выглядеть достижимо и оставлять руки свободными

Меган умеет расположить к себе публику,

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При появлении на публике важны малейшие детали. Например, в какой руке находится сумка. Мика советует занимать левую, чтобы правая всегда была свободна для приветствия.

«Мы наблюдали за Меган эту технику много раз. Ей не нужно было менять руки и перемещать сумку, прежде чем поздороваться», — пояснила эксперт.

Лицо должно выражать участие

Хитрости также помогают герцогини хорошо получаться на фото,

Legion-Media

По словам Мейер, входить в комнату, полную людей, необходимо с широко раскрытыми глазами и приоткрытым ртом. Это выражение лица говорит о готовности начать общение.

«Герцогиня следует этой формуле. Для публики она кажется всегда открытой, приятной. Кроме того, она удачно получается на фото», - рассказала Мика.

Использовать имена

Маркл дает людям почувствовать себя важными,

Несмотря на то, что Меган встречается с тысячами людей на различных мероприятиях, ей удается дать им почувствовать себя важными. Для этого супруга принца Гарри применяет технику упоминания персоны.

«Когда вы впервые встречаете кого-то, важно не только запомнить имя человека, но и использовать его в предложении. Поэтому Маркл так любят те, кто только-только с ней познакомился», - отметила Мейер.

Зеркалить языка тела

Бывшая актриса поддерживает любую активность,

instagram.com/sussexroyal

Повторять некоторые движения другого человека иногда очень важно. По словам эксперта по этикету, знакомые действия дадут собеседнику почувствовать себя комфортно.

«Меган часто зеркалит язык тела, когда встречает и знакомиться с людьми впервые», - цитирует Мику The Sun.

Осанка

Герцогиня всегда держится по-королевски,

instagram.com/sussexroyal

Последним, но не по важности правилом, является то, как держать себя на публике. Плечи должны быть отведены назад, а подбородок — параллельно полу, как во время сидячего, так и стоячего положения.

«Скрещивание ног определенным образом помогает иметь хорошую осанку. Меган, независимо от того, сидит она или стоит, всегда выглядит презентабельно. Звездная осанка — ключ к успеху», - добавила Мейер.

Принц Гарри и Меган Маркл,

instagram.com/sussexroyal

Герцоги Сассекские впервые за долгое время попали в объективы папарацци. Супругов в окружении охранников заметили в Беверли-Хиллз. Маркл всерьез обеспокоена тем, что у годовалого сына Арчи нет возможности общаться с ровесниками.

Источник: www.cosmo.ru/

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