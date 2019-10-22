Как приготовить домашние котлеты из фарша: простой рецепт
В кулинарии одним из простейших продуктов для приготовления мясного блюда считается фарш. Все мы любим сочные домашние котлетки, так как же их правильно приготовить – читайте далее.
Домашние котлеты из фарша – это всегда вкусное и питательное блюдо. Рецепт приготовления является простым, однако в нем есть некоторые тонкости, которых следует придерживаться, чтобы котлета получилась сочной.
Как приготовить домашние котлеты
Ингредиенты:
– 600 г фарша (свино-яловичного);
– 1 яйцо;
– 1 лук;
– 1 зубчик чеснока;
– 50 г хлеба;
– 100 мл молока;
– масло для жарки;
– перец черный молотый;
– соль;
– панировочные сухари.
Рецепт приготовления домашних котлет:
1. Несколько кусочков хлеба нарежьте и замочите в молоке. Если молока нет, его можно заменить водой.
2. Почистите лук и зубчик чеснока. Потрите лук на мелкой терке. Чеснок выдавите с помощью чеснокодавки.
3. Добавьте лук и чеснок к фаршу. Добавьте черный молотый перец и соль по вкусу.
4. К смеси добавьте 1 яйцо и размешайте.
5. Отбейте фарш и поделите его на несколько частей.
6. На доску высыпьте панировочные сухари. Выделите из фарша небольшие шарики. Полностью обкатайте котлету в сухарях, а потом ножом нажмите на нее, чтобы придать толщину. С помощью руки, придайте котлете овальной или же продолговатой формы.
7. Поставьте сковородку на средний огонь и обжарьте котлеты до румяного цвета.
Домашние котлеты
Готово!
Домашние котлеты можно подавать с любым гарниром. Это может быть картофельное пюре, спагетти, тушеные овощи, салаты, крупы. Дополнить блюдо можно разнообразными соусами.
Смотрите видео, как приготовить домашние котлеты:
Советы по приготовлению домашних котлет:
1. Если у вас нет яйца, то можете готовить котлеты без него. Они все равно будут держать форму.
2. Сочные котлеты выйдут, если вы добавите к фаршу сухой хлеб, а не свежий.
3. Сформированные котлеты не обязательно жарить все. Вы можете поставить их в морозильную камеру, но обязательно на доску, чтобы они не склеились. Также они должны быть обкатанными в панировочных сухарях.
Приятного аппетита!
https://24tv.ua/lifestyle/ru/recepty_tag5595/Источник: