Как приготовить домашний куриный паштет? Вкусно, просто и получается лучше покупной колбасы

Домашний паштет – ингредиенты:

Куриные бедрышки без костей и кожицы – 8 шт.

Чеснок – 3-4 зубчика

Морковь – 2 шт.

Лук – 3 шт.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец горошком, перец молотый, соль по вкусу

Петрушка

Сливочное масло – 50 г

Паприка – 2 ч. л.

Приготовление:

1. Куриные бедрышки кладем в кастрюлю, заливаем водой. Добавляем половину морковки, половину репчатого лука, лавровый лист, душистый перец и несколько веточек петрушки. Ставим на огонь. Когда закипит, посолить по вкусу. Варить до готовности на медленном огне. Затем курицу достаем, а бульон процеживаем.

2. Нарезаем лук и чеснок, морковь натираем на крупной терке. Все обжариваем на растительном масле. Добавляем соль, паприку и черный перец. За 10 минут до готовности лука, добавляем и мясо. Тушим еще 10-15 минут. Перекладываем в миску.

3. Когда курица с луком и морковкой остынут, перебиваем все погружным блендером до однородной массы. Затем добавляем мягкое сливочное масло и перемешиваем блендером.

Если куриный паштет получится сухим, нужно добавить примерно 50 мл бульона.

4. Готовый паштет разложить по банкам или контейнерам, которые плотно закрываются. Сверху можно украсить приправами. Например, посыпать "Итальянскими травами".

Источник: 1 Минута