Как приготовить кутью на Рождество: Лиза Глинская поделилась своим рецептом рождественского блюда

Кулинарный эксперт и победительница телешоу "МастерШеф-2" Лиза Глинская на своем YouTube-канале поделилась рецептом вкусной рождественской кутьи (видео в конце рецепта).

Рецепт кутьи с узваром

200 г пшеницы

600 мл воды

2 ст. л. мака

2 ст. л. грецких орехов

сухофрукты по желанию в кашу

мед и соль по вкусу

сухофрукты для узвара

Рецепт кутьи от Лизы Глинской

Как готовить кутью?

1. Крупу промыть, залить водой в пропорциях 1:3. Оставить минимум на пять часов, а лучше на ночь. Вместо пшеницы можно взять перловку или спельту.

2. Добавить соль по вкусу, поставить на средний огонь. Варить до готовности, регулярно перемешивая.

3. Затем кашу снять с огня. Добавить сухой мак и перемешать. Накрыть крышкой, оставить примерно на 15-20 минут.

4. Приготовить узвар. Сухофрукты отправить в сотейник, залить водой и проварить. Сахар добавлять не нужно.

5. Кашу заправить узваром. Добавлять постепенно, чтобы получилась нужная консистенция.

6.Также добавить мед по вкусу и сухофрукты (по желанию). Грецкие орехи заранее обжарить на сковороде или подсушить в духовке, измельчить. Затем соединить с остальными ингредиентами. Вкусная кутья на Рождество готова!

Как приготовить кутью на Рождество от Лизы Глинской: смотрите видео-рецепт

Источник: 1 Минута