Как приготовить кутью на Рождество: Лиза Глинская поделилась своим рецептом рождественского блюда
Кулинарный эксперт и победительница телешоу "МастерШеф-2" Лиза Глинская на своем YouTube-канале поделилась рецептом вкусной рождественской кутьи (видео в конце рецепта).
Рецепт кутьи с узваром
- 200 г пшеницы
- 600 мл воды
- 2 ст. л. мака
- 2 ст. л. грецких орехов
- сухофрукты по желанию в кашу
- мед и соль по вкусу
- сухофрукты для узвара
Рецепт кутьи от Лизы Глинской
Как готовить кутью?
1. Крупу промыть, залить водой в пропорциях 1:3. Оставить минимум на пять часов, а лучше на ночь. Вместо пшеницы можно взять перловку или спельту.
2. Добавить соль по вкусу, поставить на средний огонь. Варить до готовности, регулярно перемешивая.
3. Затем кашу снять с огня. Добавить сухой мак и перемешать. Накрыть крышкой, оставить примерно на 15-20 минут.
4. Приготовить узвар. Сухофрукты отправить в сотейник, залить водой и проварить. Сахар добавлять не нужно.
5. Кашу заправить узваром. Добавлять постепенно, чтобы получилась нужная консистенция.
6.Также добавить мед по вкусу и сухофрукты (по желанию). Грецкие орехи заранее обжарить на сковороде или подсушить в духовке, измельчить. Затем соединить с остальными ингредиентами. Вкусная кутья на Рождество готова!
Как приготовить кутью на Рождество от Лизы Глинской: смотрите видео-рецепт
Источник: 1 Минута