Как приготовить печенье к чаю без яиц – хрустящее, нежное и все так просто, что даже миксер не понадобится

Печенье рассыпчатое с вкусной хрустящей корочкой. Готовится просто, без яиц. Тесто замешивается с помощью обычной ложки. В рецепте есть и сахар, и мед. Сладость выпечки можно регулировать самостоятельно.

Продукты:

овсяные хлопья – 100 г

кокосовая стружка – 80 г

пшеничная мука – 140 г

сахар – 120 г или по вкусу

сливочное масло – 100 г

мёд – 2 ст. л.

сода – 1 ч. л. и 2 ст. л. кипятка

цедра одного апельсина

ванильный сахар – 1 ч. л.

щепотка соли

Быстрое печенье к чаю

Приготовление:

Тесто замешивается быстро, поэтому рекомендуется сразу включить разогреваться духовку на 170-180 градусов. Противень застелить пергаментом. В миске смешать овсяные хлопья, кокосовую стружку, пшеничную муку, сахар, ванильный сахар и цедру одного апельсина. По желанию можно добавить и другие пищевые ароматизаторы. Перемешать ингредиенты ложкой. В небольшой кастрюле соединить сливочное масло и мед. Поставить на огонь. Как только масло и мед растворятся, снять с огня. Соду смешать с кипятком. Добавить смесь в масло и хорошо перемешать. Горячую массу добавить к сухим продуктам, замесить тесто. Добавить щепотку соли, перемешать. Из теста сформовать небольшие шарики, выложить на подготовленный противень на расстоянии друг от друга. Выпекать печенье 9-12 минут до золотистого цвета.

Как приготовить печенье к чаю без яиц – видео:

Источник: 1 Минута