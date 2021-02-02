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Как приготовить печенье к чаю без яиц – хрустящее, нежное и все так просто, что даже миксер не понадобится
Печенье рассыпчатое с вкусной хрустящей корочкой. Готовится просто, без яиц. Тесто замешивается с помощью обычной ложки. В рецепте есть и сахар, и мед. Сладость выпечки можно регулировать самостоятельно.
Продукты:
- овсяные хлопья – 100 г
- кокосовая стружка – 80 г
- пшеничная мука – 140 г
- сахар – 120 г или по вкусу
- сливочное масло – 100 г
- мёд – 2 ст. л.
- сода – 1 ч. л. и 2 ст. л. кипятка
- цедра одного апельсина
- ванильный сахар – 1 ч. л.
- щепотка соли
Быстрое печенье к чаю
Приготовление:
- Тесто замешивается быстро, поэтому рекомендуется сразу включить разогреваться духовку на 170-180 градусов. Противень застелить пергаментом.
- В миске смешать овсяные хлопья, кокосовую стружку, пшеничную муку, сахар, ванильный сахар и цедру одного апельсина. По желанию можно добавить и другие пищевые ароматизаторы. Перемешать ингредиенты ложкой.
- В небольшой кастрюле соединить сливочное масло и мед. Поставить на огонь. Как только масло и мед растворятся, снять с огня.
- Соду смешать с кипятком. Добавить смесь в масло и хорошо перемешать.
- Горячую массу добавить к сухим продуктам, замесить тесто. Добавить щепотку соли, перемешать.
- Из теста сформовать небольшие шарики, выложить на подготовленный противень на расстоянии друг от друга.
- Выпекать печенье 9-12 минут до золотистого цвета.
Как приготовить печенье к чаю без яиц – видео:
Источник: 1 Минута
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