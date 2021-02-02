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Как приготовить печенье к чаю без яиц – хрустящее, нежное и все так просто, что даже миксер не понадобится

Как приготовить печенье к чаю без яиц – хрустящее, нежное и все так просто, что даже миксер не понадобится

Печенье рассыпчатое с вкусной хрустящей корочкой. Готовится просто, без яиц. Тесто замешивается с помощью обычной ложки. В рецепте есть и сахар, и мед. Сладость выпечки можно регулировать самостоятельно.

Продукты:

  • овсяные хлопья – 100 г
  • кокосовая стружка – 80 г
  • пшеничная мука – 140 г
  • сахар – 120 г или по вкусу
  • сливочное масло – 100 г
  • мёд – 2 ст. л.
  • сода – 1 ч. л. и 2 ст. л. кипятка
  • цедра одного апельсина
  • ванильный сахар – 1 ч. л.
  • щепотка соли

Как приготовить печенье к чаю без яиц – хрустящее, нежное и все так просто, что даже миксер не понадобится Быстрое печенье к чаю

Приготовление:

  1. Тесто замешивается быстро, поэтому рекомендуется сразу включить разогреваться духовку на 170-180 градусов. Противень застелить пергаментом.
  2. В миске смешать овсяные хлопья, кокосовую стружку, пшеничную муку, сахар, ванильный сахар и цедру одного апельсина. По желанию можно добавить и другие пищевые ароматизаторы. Перемешать ингредиенты ложкой.
  3. В небольшой кастрюле соединить сливочное масло и мед. Поставить на огонь. Как только масло и мед растворятся, снять с огня.
  4. Соду смешать с кипятком. Добавить смесь в масло и хорошо перемешать.
  5. Горячую массу добавить к сухим продуктам, замесить тесто. Добавить щепотку соли, перемешать.
  6. Из теста сформовать небольшие шарики, выложить на подготовленный противень на расстоянии друг от друга.
  7. Выпекать печенье 9-12 минут до золотистого цвета.

Как приготовить печенье к чаю без яиц – видео:

Источник: 1 Минута

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