Как приготовить шоколадный пирог без сливочного масла: украсили кремом, и получился торт (быстрый рецепт)
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт.
- Сахар – 90 г
- Молоко – 80 г
- Масло растительное – 40 г
- Какао – 20 г
- Мука – 100 г
- Разрыхлитель – 5 г
- Сахарная пудра – 10 г и молоко – 20 мл
Крем:
- Сливочный сыр – 100 г
- Нутелла – 80 г
- Сливки 33% – 80 г
Пошаговый рецепт:
1. Яйца соединяем с сахаром. Взбиваем миксером до пышной пены. Затем продолжая взбивать, вливаем молоко комнатной температуры и растительное масло.
2. Муку смешиваем с какао и разрыхлителем. Затем сухие ингредиенты нужно просеять в яичную массу. Перемешиваем венчиком до однородности.
3. Тесто выливаем в форму (диаметр – 18 см). Дно обязательно застелить пергаментной бумагой. Ставим в разогретую духовку выпекаться около 35 минут, температура – 170 градусов.
4. Для приготовления крема смешиваем сливочный сыр, нутеллу и сливки. Аккуратно перемешиваем миксером. Крем перекладываем в кондитерский мешок.
5. С пирога срезаем верхушку, которая образовалась во время выпечки. Сахарную пудру смешиваем с молоком. Затем этой смесью поливаем пирог.
6. С помощью специальной формы украшаем пирог кремом. Убираем в холодильник на 30 минут.
По желанию можно разрезать пирог на два коржа. И каждый корж смазать кремом, но даже, если просто украсить, то выпечка будет выглядеть не хуже торта.
Источник: 1 Минута