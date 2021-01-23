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Как приготовить шоколадный пирог без сливочного масла: украсили кремом, и получился торт (быстрый рецепт)

Как приготовить шоколадный пирог без сливочного масла: украсили кремом, и получился торт (быстрый рецепт)

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт.
  • Сахар – 90 г
  • Молоко – 80 г
  • Масло растительное – 40 г
  • Какао – 20 г
  • Мука – 100 г
  • Разрыхлитель – 5 г
  • Сахарная пудра – 10 г и молоко – 20 мл

Крем:

  • Сливочный сыр – 100 г
  • Нутелла – 80 г
  • Сливки 33% – 80 г

Пошаговый рецепт:

1. Яйца соединяем с сахаром. Взбиваем миксером до пышной пены. Затем продолжая взбивать, вливаем молоко комнатной температуры и растительное масло.

2. Муку смешиваем с какао и разрыхлителем. Затем сухие ингредиенты нужно просеять в яичную массу. Перемешиваем венчиком до однородности.

3. Тесто выливаем в форму (диаметр – 18 см). Дно обязательно застелить пергаментной бумагой. Ставим в разогретую духовку выпекаться около 35 минут, температура – 170 градусов.

4. Для приготовления крема смешиваем сливочный сыр, нутеллу и сливки. Аккуратно перемешиваем миксером. Крем перекладываем в кондитерский мешок.

5. С пирога срезаем верхушку, которая образовалась во время выпечки. Сахарную пудру смешиваем с молоком. Затем этой смесью поливаем пирог.

6. С помощью специальной формы украшаем пирог кремом. Убираем в холодильник на 30 минут.

По желанию можно разрезать пирог на два коржа. И каждый корж смазать кремом, но даже, если просто украсить, то выпечка будет выглядеть не хуже торта.

Источник: 1 Минута

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