Как приготовить сырники без муки так, чтобы получились вкусными, пышными и не разваливались при жарке?

Не каждая хозяйка знает, как сделать сырники вкусными. Многие добавляют пшеничную муку и зря. В результате получают не пышные сырники, а плоские лепешки, забитые мукой.

Попробуйте приготовить сырники с манкой по этому рецепту. Они хорошо держат форму, не разваливаются при жарке и действительно чувствуется вкус творога.

Как приготовить сырники без муки?

Рецепт сырников без муки

Ингредиенты:

Творог 5-9% – 300 г

Яйца – 1 шт.

Сахар – 1 ст. л.

Ванильный сахар – пакетик

Щепотка соли

Изюм – 50 г

Манная крупа – 1 ст. л. в тесто и еще 4-5 ст. л. для панировки

Как приготовить сырники без муки?

В миске смешиваем творог, манную крупу и одно яйцо. Тщательно перемешиваем вилкой, чтобы получилась однородная масса. Оставляем на 10-20 минут, чтобы манка набухла. Тем временем нужно промыть и просушить изюм (по желанию, можно и не добавлять).

Затем в творожную массу добавляем ванильный сахар, щепотку соли и обычный сахар. Перемешиваем и соединяем с изюмом.

Если творог слишком влажный, можно увеличить количество манки

Как делать сырники?

В плоскую тарелку насыпаем 4-5 ложек манки. Берем небольшое количество сырной массы, примерно одна столовая ложка. Формируем шарик, хорошо обваливаем в манке, слегка придавливаем рукой или ножом. Высота сырника должна быть примерно 1,5-2 см.

Сырники обжариваем на подсолнечном или кокосовом масле с двух сторон до золотистой корочки. Огонь – средней.

Вот так просто и быстро можно приготовить сырники без грамма муки. Обязательно попробуйте.

Источник: 1 Минута