Как приготовить сырники без муки так, чтобы получились вкусными, пышными и не разваливались при жарке?
Не каждая хозяйка знает, как сделать сырники вкусными. Многие добавляют пшеничную муку и зря. В результате получают не пышные сырники, а плоские лепешки, забитые мукой.
Попробуйте приготовить сырники с манкой по этому рецепту. Они хорошо держат форму, не разваливаются при жарке и действительно чувствуется вкус творога.
Как приготовить сырники без муки?
Рецепт сырников без муки
Ингредиенты:
- Творог 5-9% – 300 г
- Яйца – 1 шт.
- Сахар – 1 ст. л.
- Ванильный сахар – пакетик
- Щепотка соли
- Изюм – 50 г
- Манная крупа – 1 ст. л. в тесто и еще 4-5 ст. л. для панировки
Как приготовить сырники без муки?
В миске смешиваем творог, манную крупу и одно яйцо. Тщательно перемешиваем вилкой, чтобы получилась однородная масса. Оставляем на 10-20 минут, чтобы манка набухла. Тем временем нужно промыть и просушить изюм (по желанию, можно и не добавлять).
Затем в творожную массу добавляем ванильный сахар, щепотку соли и обычный сахар. Перемешиваем и соединяем с изюмом.
Если творог слишком влажный, можно увеличить количество манки
Как делать сырники?
В плоскую тарелку насыпаем 4-5 ложек манки. Берем небольшое количество сырной массы, примерно одна столовая ложка. Формируем шарик, хорошо обваливаем в манке, слегка придавливаем рукой или ножом. Высота сырника должна быть примерно 1,5-2 см.
Сырники обжариваем на подсолнечном или кокосовом масле с двух сторон до золотистой корочки. Огонь – средней.
Вот так просто и быстро можно приготовить сырники без грамма муки. Обязательно попробуйте.
Источник: 1 Минута