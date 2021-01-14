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Как просто и вкусно запечь картофель с овощами и мясом: выглядит аппетитно и празднично, подается порционно

Как просто и вкусно запечь картофель с овощами и мясом: выглядит аппетитно и празднично, подается порционно

ИНГРЕДИЕНТЫ:

  • свинина или телятина – 700 г
  • морковь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • картофель – 1 кг
  • болгарский перец – 1 шт.
  • горошек свежемороженый – 100 г
  • соль и перец по вкусу
  • паприка – 1 ст. л.
  • зелень укропа
Также можно запечь картофель с баклажанами, кабачками, помидорами или грибами. Блюдо всегда получается сытным, а с добавлением различных овощей каждый раз будет новый неповторимый вкус.

Как просто и вкусно запечь картофель с овощами и мясом: выглядит аппетитно и празднично, подается порционно Чтобы запеченный картофель получился вкуснейшим и не надоедал, экспериментируйте с приправами и специями

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

Мясо нарезаем кусочками среднего размера. Выкладываем на сковороду с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне под крышкой около 15 минут, чтобы жидкость полностью испарилась.

Болгарский перец нарезаем кубиками, репчатый лук полукольцами. Морковь и картофель очищаем от кожуры и нарезаем соломкой.

К мясу добавляем зеленый горошек и все нарезанные овощи, кроме картофеля. Добавляем соль, паприку и черный перец по вкусу. Перемешиваем. Готовим еще около 10 минут.

Затем нужно соединить сырой картофель с мясом и овощами. На этом этапе добавляем еще соль и другие специи, если нужно.

Пергамент нарезаем на ленты. На каждый кусочек бумаги выкладываем картофель, заворачиваем. Должно получится как закрытая лодочка. Получается 7 штук. Рекомендуется использовать два кусочка пергамента на одну порцию.

На противень выкладываем лодочки, ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем картофель примерно 30-35 минут.

Готовое блюдо достаем из духовки. Даем 10-12 минут, чтобы оно остыло. Подаем запеченный картофель в пергаменте порционно, только сам пергамент нужно сверху разрезать. Перед подачей картошку посыпаем рубленым укропом.

Источник: 1 Минута

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