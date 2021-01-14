Как просто и вкусно запечь картофель с овощами и мясом: выглядит аппетитно и празднично, подается порционно
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- свинина или телятина – 700 г
- морковь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- картофель – 1 кг
- болгарский перец – 1 шт.
- горошек свежемороженый – 100 г
- соль и перец по вкусу
- паприка – 1 ст. л.
- зелень укропа
Чтобы запеченный картофель получился вкуснейшим и не надоедал, экспериментируйте с приправами и специями
ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Мясо нарезаем кусочками среднего размера. Выкладываем на сковороду с растительным маслом. Обжариваем на среднем огне под крышкой около 15 минут, чтобы жидкость полностью испарилась.
Болгарский перец нарезаем кубиками, репчатый лук полукольцами. Морковь и картофель очищаем от кожуры и нарезаем соломкой.
К мясу добавляем зеленый горошек и все нарезанные овощи, кроме картофеля. Добавляем соль, паприку и черный перец по вкусу. Перемешиваем. Готовим еще около 10 минут.
Затем нужно соединить сырой картофель с мясом и овощами. На этом этапе добавляем еще соль и другие специи, если нужно.
Пергамент нарезаем на ленты. На каждый кусочек бумаги выкладываем картофель, заворачиваем. Должно получится как закрытая лодочка. Получается 7 штук. Рекомендуется использовать два кусочка пергамента на одну порцию.
На противень выкладываем лодочки, ставим в разогретую духовку до 180 градусов. Запекаем картофель примерно 30-35 минут.
Готовое блюдо достаем из духовки. Даем 10-12 минут, чтобы оно остыло. Подаем запеченный картофель в пергаменте порционно, только сам пергамент нужно сверху разрезать. Перед подачей картошку посыпаем рубленым укропом.
Источник: 1 Минута