Как путешествовать с детьми и работать удаленно. Советы 10 семей

С маленькими детьми можно отправиться в рабочее путешествие только один раз — первый, он же последний, считают одни. Все реально даже с тремя детьми, если правильно организоваться и не бояться, отвечают другие. И, как показывает практика, правда на их стороне.

MC Today расспросил десять молодых родителей — творческих личностей и предпринимателей — о том, как они путешествуют с детьми и умудряются продуктивно работать в путешествиях.

Как подготовить грудничка к поездке и подготовиться самому, куда лучше не лететь, что взять в дорогу, как организовать рабочий процесс в путешествии с детьми и другие советы от бывалых путешественников-родителей — в нашем новом материале.

Когда можно уезжать?

Ребенку нужны не «родные стены», а счастливые родители, еда и базовый комфорт. Все. Главное — это спокойствие мамы и поддержка папы, считает Анна Гриненко, мама 2,5-летнего мальчика и основательница платформы для организованных поездок.

Основные мотиваторы семейных вылазок с загранпаспортом — это привычка путешествовать, усталость от рутины и желание «творить свою биографию».

Управляющий европейской транспортной компанией и бизнес-консультант Алексей Берлизов и его жена, психолог Татьяна Берлизова, родители двух 3,5-летних девочек, уверены: «Чтобы решиться на путешествия с двумя детьми такого возраста, необходимо быть легкими на подъем, иметь соответствующее мироощущение и работу, которую можно выполнять дистанционно». А главное — понимать, что жизнь после рождения детей не заканчивается.

Достаточно однажды решиться на путешествие с ребенком, и каждый новый раз будет даваться легче. Как только мама восстановится после родов, а ребенку будет несколько недель, можно отправляться в путь. «Чем меньше ребенок, тем быстрее его укачивает, тем дольше он спит и тем меньше проблем возникает», — отмечает Дарья Даниленко, директор по коммуникациям и мама 2,5-летней Маши.

Путешествия в крови

Если вы путешествовали и до рождения ребенка, продолжить традицию после появления малыша в разы проще — но это не значит, что когда-то поздно начать. «Как на это можно не решиться, когда мама уже устала сидеть дома и изучать “памперсы-соски-коляски-бодики-каки-графики сна-кормлений…бла-бла” и ходить по одинаковому маршруту с коляской? Папа тоже притомился от графика “офис-дом-офис-дом-иногда парк с ребенком”. Мы поняли, что предрассудки о сидении дома и “не-таскании” ребенка в поездки не для нас», — говорит мама 5-летней Верони и сооснователь сообщества Trekker Анна Кононко, которая организовала первое семейное путешествие, когда дочке было четыре месяца.

Лекарства и документы — must have

Визы и сроки пребывания, условия въезда, особенности климата, обязательные прививки, условия аренды жилья — это главное, что нужно уточнить перед вылетом с детьми. Среди других важных моментов «доступность и уровень медицины, отсутствие опасных заболеваний, например, малярии, и уровень санитарии — например, в Индию я с ребенком не поеду ни при каких условиях», — отмечает Ирина Расько, эксперт по путешествиям и мама двухлетнего Вадима.

Где находится больница?

Семья Дыбенко на Шри-Ланке

Проверить, где находится ближайшая детская больница, никогда не будет лишним. «На Кипре дети заболели ротовирусом, а у киприотов был праздник Курбан-байрам — все аптеки были закрыты, и единственная работающая больница была очень далеко», — вспоминают Берлизовы. Тогда первую помощь удалось оказать самостоятельно и благодаря лекарствам остановить рвоту и кишечное расстройство. Но ситуация была очень острой — для грудничков даже недолгое обезвоживание смертельно опасно.

Дарья Горовая, детский и семейный фотограф и журналист и мама трехлетнего Даниила:

«О клинике естественных родов Bumi Sehat на Бали мы узнали, когда жили на острове первый раз. Рискованный на первый взгляд проект в Индонезии, где детская смертность во время родов одна из самых высоких в мире, основала Робин Лим — наполовину американка, наполовину филиппинка, многодетная мать, обладательница премии Герой года от CNN, меценатка и акушерка.

В Bumi Sehat очень редко используют ультразвук, единицы направляют на операции, не делают эпизиотомию, не принимают таблеток, если это не гомеопатия, витамины или китайская медицина, и не колют гормоны, чтобы преждевременно вызвать роды. Там делают минимум анализов и по желанию проводят роды в воде. Это все очень перекликалось с нашими интересами, поэтому когда я забеременела, мы решили вернуться на Бали. В итоге роды там — один из самых лучших опытов в моей жизни. Если бы снова выбирала место рождения ребенка, без сомнений поехала бы туда».

Знакомые вещи

Для детей постарше переезд может оказаться непростым – в первую очередь из-за того, что из окружения исчезают простые, но любимые вещи. И задача родителей сделать этот переход как можно мягче. Ирина Глушкова, мама четырехлетнего мальчика и гид-переводчик, считает, что очень важно заранее выяснить, где ближайшие парки и детские площадки на новом месте и какие большие супермаркеты с привычными продуктами находятся в районе, где вы собираетесь жить.

Недорогие вещи массового выпуска вроде простых манежей и любимых купальных принадлежностей можно купить прямо на месте — родителям не придется тащить вещь с собой в багаже. Если родители приезжают в город уже не в первый раз и уже хорошо разобрались с инфраструктурой, то могут часть багажа отправить почтовыми компаниями и частными сервисами — благо, их достаточно.

Проактивность в путешествиях с детьми очень важна. Это касается не только подбора направления или локации, детей тоже нужно готовить. «Перед поездкой нужно начать закаливать детей холодной водой максимально заблаговременно, — говорит Андрей AJ, совладелец аниматорской фирмы, главный аниматор и отец двухлетнего Саввы.

Азия или Европа и на сколько?

Работающие родители, которые отправляются в путешествие с малышами, любят морские страны — подходят как европейские, так и азиатские, при условии достаточного санитарного уровня. Срок пребывания должен быть не меньше месяца, только так можно рассчитывать на нормальную адаптацию. Из зимы в лето тоже лучше не перемещаться, чтобы ребенку не пришлось переживать смену температур.

Знакомые места надежнее

«Я бы рекомендовала выбрать страну, где вы уже были и где вам понравилось. Важно, чтобы там говорили на языке, которой вы понимаете и можете без проблем общаться, либо у вас в этой стране есть друзья», — говорит Ирина Глушкова.

Чем больше родители чувствуют себя «своими» на новом месте, тем меньше стресса. И даже если вам кажется, что вы уже почти абориген, никогда не стоит полагаться только на свои силы — всегда лучше заплатить и взять автомобиль с водителем, чем ехать за рулем самому или пользоваться общественным транспортом для переездов. Рекомендации местных тоже помогут не только сэкономить время и деньги, но и предотвратить серьезные неприятности, считает Ирина Расько.

Андрей AJ: «Когда малыш был в животике, мы сделали узи в Непале. И поскольку там буддийский календарь, год на узи был 2074. Тети в нашей поликлинике были очень удивленны.

В Коста-Рике мы жили с местной семьей в недостроенном домике на берегу реки. Начался дождевой сезон, каждый день дождь становился все сильнее, а река поднималась все выше к дому. Нас заливало — мы старались меньше находится в доме, потому что скреплен он был соплями, и гарантии, что он не свалится в реку, не было — как и гарантии, что на него не упадет нависающее над крышей огромное дерево.

В этом же доме у нас на балконе жило два павлина. Эти сволочи думали, что балкон их, и нам, плебеям, тут не место — как только мы подмели террасу, они спускались и зловонно все обкакивали.

Снизу у хозяйки дома были цыплята, а местный зверек по имени Зорро (по сути скунс), который жрет цыплят, пытался каждую ночь пробраться в ту, хозяйскую комнату, а коты пытались сожрать его, за что он обванивал весь дом и округу в радиусе полкилометра. Двери в комнату ночью мы не могли открывать, потому что боялись комаров денге и вонючего павлина».

Чем ближе — тем лучше

Если время ограничено неделей или десятью днями, лучше выбирать ближние страны, до которых можно долететь за пять часов максимум. «Египет, Турция, Эмираты, Испания, Греция, Болгария, для более длительных — Таиланд и Шри-Ланка, которые идеальны для зимовки», — советует Максим Дыбенко, отец трех детей возрастом от годика до шести. Он отмечает, что в Европе лучше останавливаться в отелях, а в Азии снимать коттедж. Если вы адепт AirBnB, то можно остановиться и в квартире, которая и не отмечена как жилье, подходящее детям. Просто в таких случаях обычно нет детской кровати или стульчика для кормления, но без них вполне можно обойтись, считает Дарья Даниленко. Но при этом безопасность и чайник в номере, чтобы можно было приготовить ребенку кашу, просто необходимы.

Отталкивайтесь от детей

«Нет смысла планировать многокилометровые забеги по достопримечательностям — нужно быть готовыми в любой момент изменить свои планы», — говорит Ирина Расько. Переезды и пересадки она рекомендует перемежать с отдыхом по три-пять дней, чтобы ни у детей, ни у родителей не было эмоционального и физического перегруза.

Маршрут и интенсивность передвижений тоже лучше подстраивать под ребенка и его режим. Детей старше двух лет нужно хорошо выгулять и выбегать — лучше в течение всего дня. «Нашего сына интересует уже не все, как раньше, а тематическое и не всегда интересное родителям — тут нужно корректировать график и искать компромиссы, добавляя в план поездки детские места», — говорит Дарья Горовая.

Андрей AJ рекомендует составить список обязательных моментов и по нему уже подбирать страну.

Что взять в дорогу?

Деньги, подтвержденные брони, личные документы — без них отправляться в аэропорт нельзя вне зависимости от того, путешествуете вы один или с ребенком. Если вы работаете удаленно — возьмите ноутбук, если фотограф — еще и камеру, если зарабатываете на жизнь прикладными умениями — рабочие инструменты. А если на плече сопит малыш, то отправьте в чемодан еще и это:

Дорожная аптечка (списки Комаровского работают отлично); Плед или шаль (палатка и надувной коврик для «дикого» отдыха); Небольшой рюкзак с питьевой системой; Легкая коляска или рюкзак-переноска; Влажные салфетки, одноразовые пеленки и памперсы; Привычная еда и любимый напиток ребенка + вода в привычной ему бутылочке; Старые и новые игрушки, планшет с мультиками и играми.

Важно: чуть ли не главный продукт, расставание с которым детям сложно пережить, это… гречка. Поэтому либо запасайтесь ею в поездку, либо ищите способы пополнить ее запасы.

Как пережить перелет?

Во время посадки самолета нужно обязательно давать ребенку пить, чтобы у него не болели уши — этот лайфхак от Ирины Расько сэкономит много нервов и родителям, и соседям на рейсе.

Капли в уши, больше воды, чтобы не пересыхала слизистая, препараты от укачивания, сочные фрукты и конфеты, если обычно ребенок ест мало сладкого.

Во время пересадок лучше почаще мыть руки, контролировать качество еды и минимизировать тесные контакты с незнакомыми людьми, чтобы не подхватить вирус, но позволить ребенку исследовать новое пространство.

Новые игрушки как спасение

Самое сложно на длинных маршрутах — придумать развлечения, которые отвлекут ребенка от стресса. «Если маршрут длится 1-2 часа, нужно минимум четыре развлечения. Мы брали: маленькие новые машинки, новые книжки, фигурки разных животных, маленький LEGO, мультики на телефоне на экстренный случай», — говорят Берлизовы.

«Если предстоит перелет на большое расстояние с грудничком, можно заказать в авиакомпании люльку», — говорит Ирина Глушкова. Для детей постарше ассортимент развлечений даже в условиях ограниченного пространства огромный — можно ходить по салону, знакомиться с пассажирами, лазить под кресла, становиться на них и нажимать кнопки вызова стюардессы, закрывать и открывать иллюминатор и играть с другими детьми и взрослыми по соседству.

Бортпроводники помогают

На многих авиалиниях бортпроводники берут существенную долю развлечений на себя — они иногда устраивают с детьми переодевания в летную форму и делают селфи всем экипажем, говорит Максим Дыбенко. На длинных перелетах дольше восьми часов очень удобно делать детские комнаты на борту и устраивать обмен игрушками, говорит он. Еще важно рассадить детей так, как им будет интересно — у окна, с сестрой или братом, с родителем, который сможет быстрее увлечь.

Но не все родители за активную тусовку на борту. Анна Гриненко считает, что в самолете должно работать правило «все сидят», и развлечения нужно придумывать «камерные» — от игры с раскладным столиком до раскрашивания картинок.

Как организовать работу?

Продолжать работать, когда под боком ребенок, а за окнами — другая страна, это вызов. Не нужно строить иллюзии: в путешествии ребенок требует не меньше времени, чем дома. Как правило, эффективнее всего получается поработать во время дневного и ночного сна ребенка или когда он с кем-то другим, геройски совмещать роль родителя и профессионала реально, но утомительно.

Семейный график

«При кочевой жизни слишком много неизвестных в уравнении, которые трудно предсказать. Но есть главное правило: не оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня», — говорит Ирина Глушкова.

Тайм-менеджмент и помощь другого родителя обязательны: «Вот сейчас папа играет в динозавра, а мама ищет билеты, а через час мама пасочки лепит, а папа ушел на деловую встречу, а потом ребенок спит — и да здравствует сериал», — добавляет она. Родителям стоит составлять почасовый график, делить день или неделю— по ситуации, и договоренности нужно соблюдать жестко и знать, кто когда что делает. У семи нянек сами знаете что случается.

Няньчимся сами

Семейные путешествия — еще один вариант, при котором концентрация «взрослого» внимания увеличивается. Если не получается нанять няню, то чадо можно оставить на других взрослых из вашей компании. «Сейчас мы организовываем семейные путешествия, в которых много детей и они тусят вместе. В “пересменках” и когда мы оказываемся где-то только своей семьей главное, что позволяет работать, — правильно подобранная среда для себя и ребенка», — говорит Анна Кононко. В этом плане очень спасает кемпинг в теплое время года — не болит голова, что ребенка «надо выгулять», он всегда гуляет, пока взрослые делаю свои дела за компьютером с нормальным WiFi.

Анна Гриненко: «Ровно 20 дней мы прожили бесплатно как смотрители на яхте в панамском заливе всей семьей. Это был умопомрачительный опыт: два раза меня выворачивало от морской болезни, два раза сын выпадал из лодки (это так, в воспитательных целях) и два дня мы не могли выйти на берег, так как был сильный ветер и океан штормил.

Жить на лодке непросто: пришлось каждый день таскать пресную воду, экономить бензин, грести на дырявой резиновой лодке, которую постоянно надо подкачивать, каждый миг следить за сыном, который исследует границы “вода и борт лодки”. Но это все больше слов, это за границами понимания — это надо ощутить каждому».

Сон = работа

«Максимум, который вы можете выкроить для себя с активным ребенком, — 20 минут. Все задачи, где надо хорошо сконцентрироваться, можно делать во время сна ребенка. В течение дня можно выкроить в сумме часа 3-4 на то, чтоб поработать, и на самом деле это нереальное количество времени», — говорит Дарья Даниленко. Можно местную няню или, если позволяют финансы, взять ее с собой. При длительном проживании можно пойти в садик — так ребенок будет занят на целый день и получит массу новых знаний, в том числе и языковых, а родители смогут без стресса поработать.

Отдых, полуотдых или работа?

Важно сразу определить формат поездки — полурабочий, рабочий, отдых, и стараться от него не отступать. Максим Дыбенко считает, что важно выработать график и понимать, когда ты работаешь, а когда наступает семейное время: «Очень удобна в этом плане Азия — можно пойти на океан, поиграть в волейбол или на серфе поплавать и вернуться в рабочий режим, когда Украина только просыпается». Он рекомендует переносить митинги, Skype-коллы и срочные задачи на первую половину дня, а все остальное — на время, когда дети спят. Важные переговоры или презентации по Skype в переездах или во время пересадки лучше не планировать.

WiFi в путешествиях не всегда надежный, и даже если дети спят, иногда работать не получается. «Когда нет интернет-доступа, я читаю и стараюсь максимально подготовить все дела, которые можно сделать оффлайн, например, пишу электронные письма, чтобы отправить их позже, планирую задачи, готовлю статьи и посты для своих страниц, сортирую фотографии и прочее», — говорит Марина Плотникова, предпприниматель и мама двух детей.

Максимальная концентрация в моменты, когда это возможно, распределение нагрузки между взрослыми, реальная оценка сил и умение планировать — залог успешной работы в путешествиях.

Максим Дыбенко: На одной из зимовок мы ездили вчетвером на байке в соседний городок, который находился в тридцати километров от нашего города. На обратной дороге старший сын Тимофей стоя, держась за руль, уснул и проспал половину дороги — а я его держал ногами.

Источник: mc.today

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