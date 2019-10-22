Как расслабиться и не поддаваться унынию в пасмурную погоду: лайфхак Натальи Могилевской

Народная артистка Украины Наталья Могилевская призналась, какие методы расслабления помогают ей и как ей удается не поддаваться унынию в пасмурную погоду.

"Лучшее расслабление – это очищение! Например, вы чистите зубы, принимаете душ для тела, а надо научиться принимать душ и для ума. Ум очень сильно запутывается, поэтому нужно уметь успокоиться и погрузиться во внутрь, послушать свое сердце и пожить во внутренней красоте", – рассказала Наталья

Кроме этого, певица часто медитирует, а также занимается йогой. Но признается, имеет один секрет, который не дает ей скучать пасмурной погодой.

"У меня, например, зимой нет дефицита витамина Д. Потому что, когда мне хочется и я скучаю по солнцу, я просто закрываю глаза и наблюдаю за бликами на воде – 3-5 минут каждое утро и мне вообще не бывает мрачно! Меня не смущает пасмурная погода", – поделилась Могилевская.

Источник: www.segodnya.ua

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