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Как сделать пунш "Ледяная рука" на Хэллоуин

Как сделать пунш Ледяная рука на Хэллоуин

Кроваво-красный пунш "Ледяная рука" – блестящая идея на Хэллоуин 2019. Просто заполните безопасную для пищевых продуктов одноразовую перчатку водой, завяжите ее и отправьте в морозильник накануне вечеринки.

Смотрите видео с идеями блюд на Хэллоуин:

Прямо перед прибытием гостей разрежьте ее ножницами и добавьте в пунш. Учтите, что "пальцы" тают быстро! Поэтому мы предлагаем сделать сразу несколько замороженных рук.

Пунш "Ледяная рука" на Хэллоуин

Время приготовления:

  • больше 3-х часов

Для имбирного сиропа:

  • 125 мл воды
  • 100 г сахара
  • 2 палочки корицы
  • 50 г корня имбиря
  • 5 бутонов гвоздики

Для пунша:

  • 300 мл водки или рома
  • 1 пакет красного сока (вишневого, клюквенного, гранатового)
  • 2 л газировки (обычной или спрайта)

 

Способ приготовления:

  1. Налейте в чистую одноразовую перчатку воду, завяжите резинкой и заморозьте. Это займет около 4-х часов. Затем аккуратно снимите перчатку.
  2. Для сиропа нарежьте имбирь кружочками. Положите его в миску, засыпьте сахаром, добавьте пряности и воду. Проварите получившуюся смесь около 15 минут на слабом огне. Процедите через сито.
  3. В миску для пунша вылейте сок, алкоголь и половину охлажденного имбирного сиропа. Перемешайте, при необходимости добавьте еще сиропа по вкусу.
  4. Опустите ледяную руку в получившийся напиток.

Как украсить пунш на Хэллоуин

Вы можете заморозить воду или сок в специальных формочках, добавив в каждую ячейку по желатиновому пауку. А затем добавить этот лед в пунш.

Края емкости для напитка можно декорировать желатиновым червяками.

Источник: www.segodnya.ua

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