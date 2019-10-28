Как сделать пунш "Ледяная рука" на Хэллоуин
Кроваво-красный пунш "Ледяная рука" – блестящая идея на Хэллоуин 2019. Просто заполните безопасную для пищевых продуктов одноразовую перчатку водой, завяжите ее и отправьте в морозильник накануне вечеринки.
Смотрите видео с идеями блюд на Хэллоуин:
Прямо перед прибытием гостей разрежьте ее ножницами и добавьте в пунш. Учтите, что "пальцы" тают быстро! Поэтому мы предлагаем сделать сразу несколько замороженных рук.
Пунш "Ледяная рука" на Хэллоуин
Время приготовления:
- больше 3-х часов
Для имбирного сиропа:
- 125 мл воды
- 100 г сахара
- 2 палочки корицы
- 50 г корня имбиря
- 5 бутонов гвоздики
Для пунша:
- 300 мл водки или рома
- 1 пакет красного сока (вишневого, клюквенного, гранатового)
- 2 л газировки (обычной или спрайта)
Способ приготовления:
- Налейте в чистую одноразовую перчатку воду, завяжите резинкой и заморозьте. Это займет около 4-х часов. Затем аккуратно снимите перчатку.
- Для сиропа нарежьте имбирь кружочками. Положите его в миску, засыпьте сахаром, добавьте пряности и воду. Проварите получившуюся смесь около 15 минут на слабом огне. Процедите через сито.
- В миску для пунша вылейте сок, алкоголь и половину охлажденного имбирного сиропа. Перемешайте, при необходимости добавьте еще сиропа по вкусу.
- Опустите ледяную руку в получившийся напиток.
Как украсить пунш на Хэллоуин
Вы можете заморозить воду или сок в специальных формочках, добавив в каждую ячейку по желатиновому пауку. А затем добавить этот лед в пунш.
Края емкости для напитка можно декорировать желатиновым червяками.
Источник: www.segodnya.ua