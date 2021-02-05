Как сделать вкусный творожный десерт за 3 минуты из простых продуктов: полезно и никаких лишних добавок
Чтобы приготовить творожный десерт, понадобятся самые простые продукты, а также блендер. Вы будете удивлены, насколько это быстро и вкусно. С чашечкой кофе или чаем просто объеденье.
Для десерта понадобятся следующие ингредиенты:
- Творог 5-9% – 200 г (в брикете)
- Греческий йогурт – 100 г
- Банан – 1 шт.
- Какао или шоколад для украшения
Приготовление:
1. В удобной емкости с высокими стенками смешиваем творог, банан (или половину банана) и йогурт. Перебиваем блендером до однородности.
2. Перекладываем творожную массу в стеклянный стакан или в красивую десертную миску. Разравниваем просто ложкой, а сверху через сито присыпаем какао-порошок или натираем на мелкой терке кусочек черного или молочного шоколада.
3. Творожный десерт ставим в холодильник. Конечно, можно сразу пробовать, но через 1-2 часа он станет еще вкуснее. Поэтому ждите, оно того стоит.
Перед подачей украшаем кружочками банана. Очень вкусно с шоколадным печеньем.
С чем еще можно сделать творожный десерт?
Творожный десерт за 3 минуты
Банан придает десерту сладость и аромат. Вместо него можно взять столовую ложку меда или обычный сахар добавить по вкусу.
Такой десерт можно сделать слоями. По очереди выложить творожную массу и малину с орехами, кусочки апельсина, банана, киви или даже домашнее варенье.
Творожный десерт за 3 минуты
Источник: 1 Минута