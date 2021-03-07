Как сейчас живет и выглядит Лариса Долина, а также ее дочь и внучка? Интересные факты о певице

Жизненное кредо

В прошлом году королева русского джаза отпраздновала свой 65-летний юбилей. Наша статья о сегодняшней жизни Долиной, об ее отношениях с близкими людьми.

Лариса Долина

Ее творческий путь начался с 12 лет и продолжается до сегодняшнего дня. Главное направление творчества Ларисы Долиной - джазовая музыка и эстрадные песни.

Ее выступления на престижных мировых сценах, в гастрольных поездках по стране всегда имели большой, настоящий успех.

Творчество певицы нашло свое отражение в многочисленных студийных альбомах, в музыкальной озвучке фильмов, в мюзиклах с ее участием.

Лариса Долина якобы сильно похудела - у нее подозревают серьезную болезнь

В последние годы певица находит время для участия в телевизионных проектах в качестве участницы, а также в роли члена жюри. Свои сольные концерты, с которыми Лариса Долина до сих пор гастролирует по стране, как правило сама и режиссирует. В них находит место наряду с эстрадными песнями и джазовыми композициями даже академическая музыка.

Высокие награды

Лариса Долина

Лариса Долина за щедрый талант и безграничную преданность своему призванию получала множество наград. Среди них - звание Лауреат российской премии "Овация" , Лауреат премии "Золотой граммофон", почетное звание "Заслуженной артист РФ", почетное звание "Народный артист РФ".

Личная жизнь

Лариса Долина несколько лет назад

Лариса Долина была трижды замужем. От первого брака в 1983 году у нее родилась дочь Ангелина. которая со временем подарила звездной маме внучку Александру.

В последние годы певица заметно изменилась внешне. На смену сложным прическам и платьям пришли романтические локоны и современные стильные наряды. Лариса В свои 65 выглядит потрясающе.

Подтверждением этому ее фото в аккаунтах дочери, которыми Ангелина охотно делится с подписчиками. Сама же Лариса считает, что секрет ее молодости не только в правильном питании, которого она строго теперь придерживается, не только в уходе за своей фигурой, но и в ощущении счастья.

Лариса Долина

Новый роман с мужчиной, имя которого певица не называет, вдохновляет певицу не только на перемены имиджа, но и на творческие эксперименты. Звездная певица выступает в качестве участницы на проекте "Маска".

Источник: 1 Минута