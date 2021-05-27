Как сейчас живет звезда “Ворониных” Станислав Дужников, сыгравший старшего брата Леню?
Одним из главных персонажей был старший сын семейства Леонид Воронин, роль которого взял на себя актер Станислав Дужников. Персонаж Леонида довольно колоритный — он объемный мужчина, полицейский, которому сначала долго не везет с женщинами, а потом он находит себе ту самую. Интересно, что он — старший ребенок, которого всегда любили немного меньше, чем младшего. Вокруг этого разворачивалась основная сюжетная линия сериала.
Биография Станислава Дужникова
Станислав Дужников
Станислав Дужников родился 17 мая 1973 года в Саранске. Окончил школу с серебряной медалью в селе Старое Шайгово, где жила бабушка. Поступил в Саранское училище культуры на факультет режиссуры культурно-массовых мероприятий. Затем учился в Московском институте современного искусства. С четвертой попытки он поступил в Театральное училище имени Щукина, которое окончил в 1998 году.
Дужников в "Ворониных"
Анна Фроловцева и Борис Клюев в «Ворониных»
Николай Петрович в сериале "Воронины" рядом со своим старшим сыном Леней и женой Галиной Петровн
А роль Лени Воронина в ситкоме "Воронины" сделала артиста всенародным любимцем. Ради этой роли актер в 2009 году сначала набрал 25 килограммов, а к 2013 году сбросил 20 килограммов.
"Все килограммы, набранные когда-то специально для роли Лени Воронина, в прошлом. Тогда я усиленно старался потолстеть: ел шесть раз в день, налегал на мучное и сладкое", — делился Дужников секретом преображения.
Актер Леонида Воронина сейчас
Станислав Дужников
Известно, что у него есть вторая половинка — флорист Катя Волга. Вместе влюбленные уже почти десяток лет. У Дужникова также есть дочь от первого брака по имени Кристина. С ней он проводит практически все свободное время, стараясь не обделить любовью и заботой.
Источник: 1 Минута