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22.01.2021 23:23
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Как сейчас выглядит девочка, которая в 2 года стала популярной моделью: больше не похожа на куклу (ФОТО)

Как сейчас выглядит девочка, которая в 2 года стала популярной моделью: больше не похожа на куклу (ФОТО)

В детстве Айра Браун выглядела, как живая кукла с огромными голубыми глазами и красивыми светлыми волосами. Родители девочки заметили, что у дочери необычная внешность. Поэтому сделали несколько фотографий и отправили их в модельное агентство.

Через некоторое время маленькую Айру пригласили на первую профессиональную съемку. Ей было всего почти два года, а девочка уже стала популярной и востребованной моделью. Прохожие просили сфотографироваться с ребенком. График был плотным, а на обычные детские развлечения не было времени.

Как сейчас выглядит девочка, которая в 2 года стала популярной моделью: больше не похожа на куклу (ФОТО) Как сейчас выглядит девочка, которая в 2 года стала популярной моделью: больше не похожа на куклу (ФОТО)Еще тогда многие считали, что родители просто зарабатывали на ангельской внешности ребенка.

Как сейчас выглядит девочка, которая в 2 года стала популярной моделью: больше не похожа на куклу (ФОТО)Говорили, что девочке делали макияж, водили в солярий и даже красили волосы. И все ради того, чтобы сделать из нее модель.Как сейчас выглядит девочка, которая в 2 года стала популярной моделью: больше не похожа на куклу (ФОТО)Сейчас Айре уже 11 лет. Кукольная внешность исчезла, и модельная карьера стала не такой яркой.

Как сейчас выглядит девочка, которая в 2 года стала популярной моделью: больше не похожа на куклу (ФОТО)

Ее больше не приглашают на фотосессии, и сама Браун больше не хочет быть моделью.

А как вы считаете, нужно ли строить карьеру ребенку?

Источник: 1 Минута

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