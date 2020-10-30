Как сейчас выглядит девушка, которая сделала 50 пластических операций, чтобы выглядеть как Анджелина Джоли

19-летняя Сахар Табар всю жизнь была поклонницей голливудской красотки Анджелины Джоли. Девушка настолько любила актрису, что решила стать похожей на нее. От природы внешность Сахар не имела ничего общего с внешностью Джоли, поэтому девушке пришлось лечь под нож хирурга.

Так выглядела Сахар до пластических операций

Сахар увеличила губы, сделала скулы, нос и много других корректирующих процедур. В общем девушка перенесла 50 операций, чтобы стать похожей на Анджелину Джоли. Также девушка постоянно сидит на жесткой диете, чтобы быть такой же худой, как ее кумир. При росте 146 см девушка весит не больше 40 кг.

Девушка после пластических операций изменилась до неузнаваемости

Такие шокирующие изменения во внешности сделали Сахар по-настоящему знаменитой. Однако популярность была своеобразной: девушкой не восхищались, а скорее глумились над ней. В 2018 году в Инстаграме девушки было более 300 тысяч подписчиков, а ее фотографии собирали тысячи комментариев.

Сахар Табар после 50 пластических операций

Подписчики в комментариях писали, что операции сделали ее похожей на зомби. Другие же писали, что молодая женщина больше похожа на персонажа из мультфильма Тима Бёртона «Труп невесты». Сейчас аккаунт девушки удален, но в Сети появились одни из последних ее фотографий. Стоит отметить, что сейчас Сахар выглядит не так шокирующе.

Сахар сейчас

Источник: 1 Минута