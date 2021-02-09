Как сейчас выглядит исполнительница хита “Позвони мне, позвони” Ирина Муравьева и куда она пропала?

Ирина Владимировна Муравьева одна из обаятельных и привлекательных актрис. Она запомнилась многим поколениям и в СССР и уже в независимых государствах.

Фильмы с ее участием нравились раньше и сейчас. Талантливая актриса и душевный человек.

В школе Ирина училась хорошо и была примером для других детей.

Она еще в школе начала увлекаться театром и выступала на школьных спектаклях и концертах. Поэтому когда Ирина подросла, она уже знала кем будет.

Когда она вспоминает фильм "Карнавал", то говорит, что играла саму себя.

После школы Ирина несколько раз поступала в театральные вузы, но ее нигде не принимали. Даже посоветовали бросить ее идею стать актрисой. Однако благодаря упорству Ирина Муравьева она поступила в драматическую студию при Центральном детском театре: конкурс туда оказался меньше. Потом Муравьева всё-таки поступила в знаменитый ГИТИС. Она сама себе доказала, что благодаря упорству она сможет добиться цели.

В 1977 году ее приглашают в театр имени Моссовета.

Уже в 1994 году Ирина Муравьева ушла из театра Моссовета. Она там столкнулась с невыносимым хамством.

Далее она обрела второй дом в Малом театре.

В 70-80 годах для Ирины был золотым периодом. Она успевает играть в новых фильмах, ведет вести на радио и телевидении, озвучивает мультфильмы.

Когда развалился Советский Союз, то карьера Ирины пошла вниз. Она стала все реже появляться на экранах.

2010 год принес Ирине Муравьевой роль в комедии "Китайская бабушка". После чего она уже больше не снимается и посвятила себя семье и Малому театру.

Фото, которые появляются в соцсети говорят, что еще Ирина Муравьева в строю

Источник: 1 Минута