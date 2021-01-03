Как Сергей Жигунов одиноко встретил Новый год в ковидарии Ялты: холодец через окно, за стенкой покойники
В начале декабря Сергей Жигунов со съемочной группой уехал в Крым снимать новую художественную картину. Буквально через несколько дней у 57-летнего актера поднялась температура, начались проблемы с дыханием, он потерял вкус и обоняние.
Сергей Жигунов в больнице
Мужчину сразу госпитализировали в ковидарий на базе Ливадийской больницы в Ялте, так как экспресс тесты на коронавирус оказались положительными. Течение заболевания было между средним и тяжелым, несколько раз актера подключали к аппарату подачи кислорода из-за сильной одышки. Актер поделился некоторыми фото из своего пребывания в больнице.
Точка подачи кислорода
Медики в ковидном отделении
Самым напряжным временем для актера оказалась новогодняя ночь. Во-первых, он был в полном одиночестве, а за стенкой его палаты расположен морг. Во-вторых, угощения ему передавали через окно на веревочке. Одна из больных со второго этажа, к которой пришли родственники, передала ему мисочку оливье, а мэр Ялты Янина Петровна Павленко передала холодец, мандарины и бенгальские огни.
Новогодний стол Сергея Жигунова в больнице
Так что Новый год он встречал без вкуса и аромата, но не голодный, а бенгальские огни зажигал вместе с теми, кто был под окнами больницы.
Сергей Жигунов встречает Новый год
3 января мужчину выпустили из ковидария, так как все тесты на Ковид оказались отрицательными. Довольный актер ушел из больницы и будет очень рад вернуться к работе, хотя здоровье полностью пока не восстановлено, вкус и нюх пока не вернулись.
Сергея Жигунова выпустили из больницы
Источник: 1 Минута