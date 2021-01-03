Как Сергей Жигунов одиноко встретил Новый год в ковидарии Ялты: холодец через окно, за стенкой покойники

В начале декабря Сергей Жигунов со съемочной группой уехал в Крым снимать новую художественную картину. Буквально через несколько дней у 57-летнего актера поднялась температура, начались проблемы с дыханием, он потерял вкус и обоняние.

Сергей Жигунов в больнице

Мужчину сразу госпитализировали в ковидарий на базе Ливадийской больницы в Ялте, так как экспресс тесты на коронавирус оказались положительными. Течение заболевания было между средним и тяжелым, несколько раз актера подключали к аппарату подачи кислорода из-за сильной одышки. Актер поделился некоторыми фото из своего пребывания в больнице.

Точка подачи кислорода

Медики в ковидном отделении

Самым напряжным временем для актера оказалась новогодняя ночь. Во-первых, он был в полном одиночестве, а за стенкой его палаты расположен морг. Во-вторых, угощения ему передавали через окно на веревочке. Одна из больных со второго этажа, к которой пришли родственники, передала ему мисочку оливье, а мэр Ялты Янина Петровна Павленко передала холодец, мандарины и бенгальские огни.

Новогодний стол Сергея Жигунова в больнице

Так что Новый год он встречал без вкуса и аромата, но не голодный, а бенгальские огни зажигал вместе с теми, кто был под окнами больницы.

Сергей Жигунов встречает Новый год

3 января мужчину выпустили из ковидария, так как все тесты на Ковид оказались отрицательными. Довольный актер ушел из больницы и будет очень рад вернуться к работе, хотя здоровье полностью пока не восстановлено, вкус и нюх пока не вернулись.

Сергея Жигунова выпустили из больницы

Источник: 1 Минута