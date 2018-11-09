Как слон в Харьковском зоопарке отметил именины

Это уникальные кадры рождения слоненка в Голландии. Аун Нейн Лей первый слон, который появился на свет в европейском зоопарке без вмешательства людей. Только в кругу своих хоботастых родственников, рассказывает заведующий зоологической частью харьковского зоопарка Олег Грищенко. С бирманского языка имя этого гиганта красноречиво переводится, как «рожденный победитель». Родился Аун 9 ноября в 1997 году в Эмменском зоопарке, а вот в Харьков он попал уже пятилетним подростком.

Олег Грищенко, заведующий зоологической частью

Ну, то, что у него осталось с тех детских времен - это первое нетерпимость, если вот он видит еду, вся еда должна быть ему. Я вот даже расскажу такую историю очень смешную, что когда он гулял с матерью с стаде то он успевал попить молоко у неё, а потом побежать к другой тётушке отогнать там самочку другого слонёнка и там напиться так что их несколько раз с матерью отсаживали от стада, чтобы он вообще дал покой.

Такая ненасытность в Ауна осталась по сей день, он просто обожает лакомиться тыквами, свеклой и особенно бананами. Сегодня же говорит пресс-секретарь зоопарка Жанна Сивуха, именинника поздравляли с двадцятиоднолетием как всегда креативно.

Жанна Сивуха, пресс-секретарь зоопарка

Нашему имениннику мы подготовили праздничное угощение в виде вкусной открытки. На импровизированном полотне из сена черным хлебом, яблоками и грушами выложили слово Аун. Дополнили эту надпись связкой воздушных шаров из тыквы и моркови, а настоящей изюминкой стали две тыквы с вырезанными в них цифрами 21 – как праздничные свечи на торте. Дополнил эту вкусную композицию плакат «С Днем рождения».

Сам именинник, увидев необычную композицию, сначала исследовал все хоботом, а уже потом взялся за угощения. Аун полакомился хлебом, и только потом перешел к овощам и фруктам

Карина Детюк, зам. директора по зоологической и научной части

На сегодняшний день азиатские слоны содержаться в Украине лишь в трёх зоопарках - это Харьковский, Киевский и Одесский зоопарк. Харьковский зоопарк у нас является старейшим в Украине и первым, в котором появились азиатские слоны - это было ещё в 1925 году. Сейчас у нас в зоопарке содержаться два слона - это слониха Тенди и слон Аун Нейн Лей.

Так кроме таких красочных праздников, не только для Ауна но и для его подружки Тэнди, готовится более масштабный подарок, говорят в зоопарке. По завершению реконструкции у гигантов будет собственное "Королевство слонов". Общая площадь которого составит около одного гектара. На этой огромной территории разместятся 2 зимних помещения и 3 открытых вольера с бассейнами.

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