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Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи

Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи

Стиральная машинка – это очень громоздкий предмет в интерьере, но при этом важный. Кроме того, она занимает большое место в ванной комнате. О том, как можно обыграть размер машинки – читайте в материале.

Источник: 24 канал

Чаще всего стиральную машинку пытаются поставить в ванной комнате, но многие не знают как использовать ее размеры с пользой

Шторка

Это один из самых простых и дешевых вариантов, чтобы скрыть стиральную машинку. Вам стоит лишь правильно прикрепить шторку.

Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи
Спрятать машинку за шторкой / Фото pinterest

Не скрывая

У многих, кроме стиральной машинки, есть еще и сушка. Поэтому с помощью специальных креплений их можно поставить друг на друга.

Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи
Не прятать, но разместить очень компактно / Фото pinterestОбъем машинки можно использовать и в свою пользу, но для этого необходимо обращаться за помощью к мастерам, которые изготовили бы такие полочки.

Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи
Использовать машинку, как дополнительное пространство / Фото pinterest

Встроенная техника

Также отличный вариант – это встроенная стиральная машинка.

Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи
Встроить стиралку / Фото pinterest

Это экономит пространство и дополнительное место для хранения вещей.

Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи
Скрыть машинку за дверцей / Фото pinterest

Скрыть машинку за дверью

Лучший вариант по мнению многих людей. Но здесь нужно быть внимательным, ведь машинка не должна быть закрыта все время после стирки.

Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи
Дверцы должны иметь пространство / Фото pinterest

Лучше было бы, если бы между дверцей шкафа или тумбы и дверью машины было пространство.

Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи
Созданные полочки – это дополнительное место для хранения каких-то вещей / Фото pinterest

Как спрятать стиральную машину: полезные и креативные идеи
За дверцами почти незаметно стиральную машинку / Фото pinterest

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: дом

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