Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:54
Просмотров: 77

Как в квартире ухаживать за драценой

Как в квартире ухаживать за драценой

Не в каждую квартиру поставишь пальму. Не везде она будет смотреться, не говоря уже о том, что не у всех дома высота потолков подходит для таких высоких растений. Поэтому, если хочется иметь частичку тропиков в комнате, можно обзавестись меньшей сестрой пальмы – драценой.

В “натуральном виде” эта мини-пальма растет в Африке и Азии, на Мадагаскаре и Канарских островах. Но и в наших теплых квартирах она тоже себя прекрасно чувствует. Только что в комнатных условиях ей крайне редко удается зацвести. Некоторые виды драцены в квартирах растут плохо, поэтому лучше выбирать менее прихотливые, например, драцену окаймленную. Она любит тень, местечко вдали от солнечного света и на северной стороне. Кстати, сорта растения с зелеными (бывают еще и с пестрыми) листьями предпочитают затенение.

Летом любую драцену желательно выносить в тень на балкон или на улицу. А зимой она прекрасно растет в квартире, и даже при 10-11 градусах. Но обилие солнечного света и температура выше 18 градусов могут навредить самочувствию растения. Поливать драцену нужно относительно редко, но и пересыхания почвы допускать нельзя. Пересаживать растение специалисты советуют раз в два года, лучше весной. Для этого нужно подготовить новую почву – смесь из листовой и дерновой земли, песка и перепревшего навоза.

Что касается размножения, то сезонность на этот процесс не влияет. Драцену можно в любое время года. У старого растения отрезают верхнюю часть и укореняют верхушечный черенок. Обрезок плотно втыкают в рыхлую почву. Для облегчения укоренения можно использовать подогрев почвы и фитогормоны. При этом почву для отростка нужно постоянно увлажнять. Побег с листочками должен вырасти на боковой почке стебля после укоренения. Стебли всех драцен в “молодости” обрастают листочками. Потом они желтеют и опадают. Это нормально. Листья остаются на верхушках растений. Они и создают вид, похожий на пальму.

Источник: real-vin.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Как сэкономить и не замерзнуть. 13 правил эффективного утепления жилья
Сегодня 09:30    53
Меняем окна: какой материал выбрать
21.10.2018 10:05    77
Сколько можно хранить лекарственные травы
05.10.2018 12:14    273
Гренки с грибами: рецепт для ленивых
03.10.2018 09:02    323
Отчего появляется хлам и как от него избавиться
28.09.2018 09:23    327
15 советов для идеального гардероба
27.09.2018 09:25    299
Не только сода: какие натуральные моющие средства помогут сэкономить?
18.09.2018 07:26    295
Як часто потрібно змінювати постільну білизну?
14.09.2018 09:55    499
Как приготовить французские круассаны с корицей
05.09.2018 10:14    288
Хозяйка четырех котов показала свою жизнь в смешных комиксах
05.09.2018 09:24    417
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 