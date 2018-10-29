Как в квартире ухаживать за драценой

Не в каждую квартиру поставишь пальму. Не везде она будет смотреться, не говоря уже о том, что не у всех дома высота потолков подходит для таких высоких растений. Поэтому, если хочется иметь частичку тропиков в комнате, можно обзавестись меньшей сестрой пальмы – драценой.

В “натуральном виде” эта мини-пальма растет в Африке и Азии, на Мадагаскаре и Канарских островах. Но и в наших теплых квартирах она тоже себя прекрасно чувствует. Только что в комнатных условиях ей крайне редко удается зацвести. Некоторые виды драцены в квартирах растут плохо, поэтому лучше выбирать менее прихотливые, например, драцену окаймленную. Она любит тень, местечко вдали от солнечного света и на северной стороне. Кстати, сорта растения с зелеными (бывают еще и с пестрыми) листьями предпочитают затенение.

Летом любую драцену желательно выносить в тень на балкон или на улицу. А зимой она прекрасно растет в квартире, и даже при 10-11 градусах. Но обилие солнечного света и температура выше 18 градусов могут навредить самочувствию растения. Поливать драцену нужно относительно редко, но и пересыхания почвы допускать нельзя. Пересаживать растение специалисты советуют раз в два года, лучше весной. Для этого нужно подготовить новую почву – смесь из листовой и дерновой земли, песка и перепревшего навоза.

Что касается размножения, то сезонность на этот процесс не влияет. Драцену можно в любое время года. У старого растения отрезают верхнюю часть и укореняют верхушечный черенок. Обрезок плотно втыкают в рыхлую почву. Для облегчения укоренения можно использовать подогрев почвы и фитогормоны. При этом почву для отростка нужно постоянно увлажнять. Побег с листочками должен вырасти на боковой почке стебля после укоренения. Стебли всех драцен в “молодости” обрастают листочками. Потом они желтеют и опадают. Это нормально. Листья остаются на верхушках растений. Они и создают вид, похожий на пальму.

Источник: real-vin.com

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