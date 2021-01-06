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Как вкусно приготовить картофель в духовке: рецепт вкуснейшего гарнира для праздничного стола
Блюда из картофеля всегда актуальны и действительно никогда не надоедают. Можно сварить, пожарить, а можно вкусно приготовить картофель в духовке. Предлагаем запечь со сливками и сыром. Гарнир получается восхитительным, а готовится элементарно.
Ингредиенты:
- Картофель – 1 кг
- Сливки жирностью 10-15% – 400 г
- Соль, черный молотый перец, сухой чеснок и другие специи по вкусу
- Твердый сыр – 100 г
- Сливочное масло – 50 г
Блюдо из картофеля на праздничный стол
Как вкусно приготовить картофель в духовке?
Картофель очистить, помыть, нарезать небольшими кубиками или тонкими кружочками.
Форму для запекания смазать подсолнечным маслом. Выложить картофель, добавить специи и перемешать.
Сверху вылить сливки. Запекать картофель в духовке около 25 минут при 180 градусах. Если будет подгорать, можно накрыть форму фольгой или пергаментом.
Затем картофель достать, посыпать тертым сыром, а сверху выложить кусочки сливочного масла. Запекать еще 15-20 минут.Запеченный картофель в духовке получается очень нежным, вкус королевский. Блюдо можно подать с овощами, мясом или даже просто так. Но если ждете гостей, то рекомендуем приготовить еще сочные куриные шашлыки в беконе. Рецепт простой, мангал не нужен.
Запеченный картофель в духовке
Источник: 1 Минута
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