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30.10.2020 21:49
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Как вкусно приготовить обычный картофель: даже без мяса получается аппетитное блюдо

Как вкусно приготовить обычный картофель: даже без мяса получается аппетитное блюдо

Ингредиенты:

  • Картофель – 500 г
  • Соль, перец по 1 ч. л.
  • Сладкая паприка – 10 г
  • Оливковое масло, чтобы смазать форму
  • Сливки – 200 мл
  • Сыр – 100 г

Приготовление:

Картофель очистить и нарезать пластинами. Сложить в миску, добавить все специи и перемешать.

Форму смазать оливковым маслом, можно застелить также пергаментом. Переложить картофель и залить сливками.

Запекать в духовке 30 минут при 195 ℃. Затем посыпать тертым сыром, уменьшить температуру до 190 ℃ и готовить еще 15 минут.

Источник: 1 Минута

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