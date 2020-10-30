30.10.2020 21:49
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Как вкусно приготовить обычный картофель: даже без мяса получается аппетитное блюдо
Ингредиенты:
- Картофель – 500 г
- Соль, перец по 1 ч. л.
- Сладкая паприка – 10 г
- Оливковое масло, чтобы смазать форму
- Сливки – 200 мл
- Сыр – 100 г
Приготовление:
Картофель очистить и нарезать пластинами. Сложить в миску, добавить все специи и перемешать.
Форму смазать оливковым маслом, можно застелить также пергаментом. Переложить картофель и залить сливками.
Запекать в духовке 30 минут при 195 ℃. Затем посыпать тертым сыром, уменьшить температуру до 190 ℃ и готовить еще 15 минут.
Источник: 1 Минута
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