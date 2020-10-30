Как вкусно приготовить обычный картофель: даже без мяса получается аппетитное блюдо

Ингредиенты:

Картофель – 500 г

Соль, перец по 1 ч. л.

Сладкая паприка – 10 г

Оливковое масло, чтобы смазать форму

Сливки – 200 мл

Сыр – 100 г

Приготовление:

Картофель очистить и нарезать пластинами. Сложить в миску, добавить все специи и перемешать.

Форму смазать оливковым маслом, можно застелить также пергаментом. Переложить картофель и залить сливками.

Запекать в духовке 30 минут при 195 ℃. Затем посыпать тертым сыром, уменьшить температуру до 190 ℃ и готовить еще 15 минут.

Источник: 1 Минута