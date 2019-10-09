Как выбрать хорошее розовое вино

Некоторые ошибочно полагают, что розовое вино – это смесь белого и красного вина. Однако это не так. Для его приготовления используется виноград темных сортов. Самый распространенный способ приготовления этого напитка таков: плоды винограда проводят через дробилку и доводят до брожения.

Благодаря тому, что виноград бродит вместе с кожицей, вино приобретает такой окрас. Еще один способ приготовления – до брожения настаивать небольшое количество времени сок вместе с кожицей.

Важную роль в стилистике данного напитка играет именно сорт винограда. Поэтому от места происхождения плодов зависят основные качества букета. По вкусовым данным этот напиток похож на букет белого вина. Что касается цвета, то он приближен к красному вину.

История розового вина

Этот напиток имеет богатую историю. О точном времени изобретения этого вина в истории не говорится, но наиболее древнейшим и известным регионом, где производился этот напиток, является Прованс. История показывает, что еще в XV веке французский король Рене Анжу употреблял это вино. Оно имело цвет дикой розы, и его оттенок соответствует сегодняшнему цвету розового вина. Спустя несколько веков это вино приобрело большую популярность, и его стали экспортировать в соседние страны.

Помимо Франции его полюбили в Испании, Италии, Голландии, Англии, Португалии. Позднее в этих странах также стали производить данный напиток, благодаря чему этим винам присуще огромное разнообразие цветовых гамм, а также большой ассортимент вкусов. Благодаря мореплавателям, это вино достигло и нового света.

Виды розового вина

Легкие розовые вина чаще всего обладают небольшой кислинкой, а также ярким фруктовым вкусом. Их ценят за освежающие свойства. Зачастую эти вина приготавливаются при помощи прямого прессования темных сортов винограда.

Крепкое вино обладает меньшей степенью кислотности. Иногда во вкусе может присутствовать небольшой пряный оттенок. В таких сортах дубильных веществ больше, чем в легких, а их окрас более темный. В большинстве случаев при производстве таких напитков используется технология вымачивания.

По классификации розовое вино – это летний напиток, который подают в охлажденном виде при температуре 9 – 13 градусов. Однако это не является правилом, так как этот вкусный и красивый на вид напиток будет прекрасно украшать праздничный стол в любое время года.

Как выбирать розовое вино?

По цветовой гамме вы можете определить аромат и вкус напитка. Более светлые оттенки говорят о том, что аромат будет свежим, с легким запахом и вкусом ягод. При наличии насыщенного цвета вкус будет более выраженным и специфическим. Кроме того, чем темнее цвет напитка, тем выше в нем содержание алкоголя. Выбирая вино, лучше отдать предпочтение молодому букету, ведь такой напиток будет иметь более насыщенный вкус, чем выдержанное вино. Его рекомендуют употреблять не позднее двух лет после приготовления. При выборе напитка также может помочь гид по розовым винам.

Рассмотрим самые лучшие и распространенные сорта розового вина.

- Белый Зинфандель обладает сладким и насыщенным фруктовым вкусом. Хотя это вино можно хранить длительное время, его все равно лучше пить молодым.

- д’Анжу является французским вином, которое делают в долине Луары. Оно имеет приятный фруктовый аромат, немного сладкий и освежающий вкус. Данный сорт обладает длительным послевкусием. Розе д’Анжу имеет красивый розовый цвет с оттенком серебра.

Кот де Прованс Розе считается одним из лучших вин среди ценителей розе. Он имеет сияющий цвет и тонкий элегантный вкус букета. Лучшие образцы этого вина можно попробовать только на родине, но некоторые сорта поставляются на экспорт.