Как выбрать крепление для телевизора

Изобретение плоского телевизора стало настоящим прорывом в сфере электроники. Габаритные ламповые экраны остались в далеком прошлом. Плоские устройства гораздо меньше, поэтому позволяют сэкономить место в комнате. Их можно разместить на тумбе или стене. Для установки на вертикальной поверхности понадобятся специальные крепления — кронштейны. Казалось бы, это незначительные детали. Однако зачастую они влияют на комфорт отдыха за просмотром любимых каналов. Кроме того, от кронштейнов зависит надежность размещения ТВ-панели. Вы можете подобрать крепление для телевизора в интернет-магазине Eldorado.ua. Перед оформлением заказа нужно разобраться в характеристиках и различиях этих элементов.

Тип крепления

В зависимости от места крепежа, кронштейны делятся на такие категории:

Фиксированный — самый простой кронштейн. Он представляет собой неподвижную опору, которая крепится к устройству и стене. Иногда можно изменить высоту крепления. Такой способ крепления подойдет для спальни или зала, в которых отсутствуют высокие предметы интерьера. Наклонный. Этот крепеж похож на предыдущий. Различие заключается в возможности наклона. Можно незначительно менять угол обзора. Эта функция пригодится, если телевизор расположен недалеко от окна. Тогда получится незначительно его наклонить, чтобы избежать бликов. Такой элемент подойдет для спальни или зала с высокой мебелью. Поворотный — самый востребованный вариант. Он позволяет менять расположение панели. Поворотный кронштейн универсален. Потолочный. Используется при отсутствии возможности крепления телевизора к стене. Такое случается, если перегородки сделаны из хрупкого гипсокартона, который может не выдержать нагрузки габаритной панели. Также потолочное крепление могут диктовать правила оформления интерьера.

Диагональ и вес

При выборе кронштейна учитывайте диагональ телевизора. Этот параметр говорит о весе устройства и нагрузке, которую выдержит крепеж. Диагональ экрана указана в описании. Не стоит выбирать кронштейны, рассчитанные на панель с меньшей диагональю дисплея. Они могут не выдержать вес прибора.

Стандарт VESA

Этот параметр говорит о совместимости крепежа и телевизора. Всего существует пять стандартов. Но только три из них используются массово:

MIS-D — подходят для маленьких панелей от 12 дюймов, выдерживают вес не более 14 кг;

MIS-E — рассчитаны на устройства от 23 дюймов, справятся с нагрузкой до 23 кг;

MIS-F — кронштейны для больших панелей.

Что еще учесть при выборе крепежей

Большое значение отводится поверхности, к которой будут крепиться крепежи. Проще всего установить телевизор на обычной стене. При наличии гипсокартонной перегородки лучше воспользоваться дюбелем-бабочкой.

Крепежные элементы различаются по цвету. Оттенок подбирается в зависимости от интерьера комнаты и цвета корпуса телевизора. Доступны черные, серые и белые варианты.