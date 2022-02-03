Как выбрать кресло мешок и где купить в Харькове?

Выбор удобной и оригинальной мягкой мебели делать совсем не обязательно в пользу классических вариантов. Можно рассмотреть покупку бескаркасной мебели, особенно если вы хотите создать непринужденную творческую обстановку с повышенным комфортом. Прежде всего это кресло мешок, но есть и другие модели, здесь можно выбрать и полноценный бескаркасный диван. Если такие варианты выбирать хорошего качества, то они в состоянии служить долго, и способны выдерживать даже большие нагрузки. Есть кресла и диваны, рассчитанные на уличное размещение, поэтому они имеют повышенную прочность и влагостойкость.

Если говорить о надежной и качественной бескаркасной мебели, то купить кресло мешок в Харькове вы сможете на сайте украинского бренда PromoPuff. Есть разные модели, можно делать выбор по размерам и даже индивидуальному оформлению. Что же можно приобрести?

Модели кресел мешков

Рассмотрим наиболее популярные модели бескаркасной мебели PromoPuff, здесь можно выделить такие варианты:

кресло груша – классический вариант, признанный во всем мире. В англоязычной версии оно носит название bean bag (бин бег). В нем комфортно сидеть за счет имеющейся спинки. Это универсальная модель, которая в состоянии заменить обычные каркасные кресла;

кресло мяч – напоминает большой наполовину надутый футбольный мяч. За счет такой конструкции в нем удобно размещаться в положении полулежа. Хороший вариант для мягкого уголка или в качестве отдельного изделия;

кресло подушка – еще дна модель без спинки. Напоминает большую подушку, способную принимать форму вашего тела, когда вы на ней отдыхаете. Если прислонить часть подушки к стене или другой вертикальной поверхности, то получится удобный мини диван. Такую модель иногда покупают для больших собак, живущих в квартире или доме, если хочется побаловать уютом своего питомца.

детские модели – специальные конструкции для детей и даже маленьких детей. Некоторые изделия выполнены в виде милых зверей, что напоминает большую мягкую игрушку, а заодно является предметом мебели. Если выбирать детский классический вариант, то можно подобрать оформление специально под интересы и предпочтения ребенка. О такой возможности сразу же ниже;

кресла мешки с печатью – для детей и взрослых можно внешний чехол оформить в близкой для человека тематике. Это может быть любимый герой фильма, мультфильма, компьютерной игры, символика любимого футбольного клуба, корпоративные цвета и принты, абстрактный рисунок. Даже есть возможность полностью индивидуального оформления.

Как видно, можно приобрести не только модель бескаркасной мебели, но и еще подобрать для нее соответствующее оформление. Такую возможность не предлагают при изготовлении обычной мебели, в этом большое преимущество бин бегов.

Выбираем ткань для бескаркасного кресла

Что еще следует учитывать при выборе нужного вам кресла груши? Здесь можно выделить место его размещения, что будет отражаться на ткани чехла. В качестве материала для наружного чехла используют такие ткани, давайте разберем их преимущества и недостатки:

Оксфорд – специальная прочная ткань, предназначенная для использования на открытом воздухе. Благодаря пропитке имеет устойчивость к влаге. Легко чистится и способна выдерживать механические нагрузки. Ее используют для кресел мешков, запланированных для размещения на улице на газоне, в парке, в беседке или на веранде, в летнем кафе или ресторане, в баре на пляже и т.д. Недостатком оксфорда можно считать относительную жесткость, также данная ткань плохо проветривается. Флок/велюр – приятные ткани на ощупь, но достаточно прочные, чтобы выдерживать нагрузки на разрыв или царапины. Часто применяются при изготовлении и обычной мебели. Основная их специализация – применение внутри жилых помещений. Довольно просто чистятся и стираются, при необходимости, хорошо проветриваются. Недостаток, способность собирать мелкий мусор, а также ограничение на использование снаружи для улицы. Экокожа – мягкий и приятный заменитель кожи, с его помощью изделие приобретает благородный вид. Ткань хорошо выдерживает нагрузки, а при необходимости может просто чиститься. Ее часто применяют при изготовлении чехлов, мягкой мебели, обивки автомобильных кресел и т.д. Прочность достигается за счет искусственной нити, но при этом сама ткань имеет хорошую воздухопроницаемость. Из отрицательных свойств экокожи можно выделить ограничение на использование на открытом воздухе, а также способность со временем протираться на изгибах. Искусственная замша – синтетический аналог натуральной кожи, выделанной под замшу. Благодаря своему представительному виду, используется при изготовлении мебели для офисов и рабочих кабинетов. Отличие от натуральной кожи в цене в пользу заменителя, но при этом большинство качеств материала сохраняется. Искусственная замша прочная, достаточно просто чистится, на ней хорошо держится рисунок. Однако ее не стоит применять на улице, также она в состоянии собирать мелкий мусор. Рогожка – еще один классический вариант материала, применяемого при изготовлении мебели. Преимуществом данного материала можно считать наличие в его составе натуральных и синтетических нитей. Так достигается эффект воздухопроницаемости и приятности на ощупь при прочности и устойчивости на разрыв. Хорошо держит краску и долго не выгорает, что дает возможность использовать для пошива самые разные цвета и оттенки. Недостаток у рогожки один – могут образовываться затяжки, к примеру, от того, что кот поточил о ткань когти или просто случайно задел плетение.

Практически любой вариант ткани можно выбрать для себя, если вам он нравится, исключение составляет мебель для уличного использования, здесь лучше сразу выбирать оксфорд. Если нравится больше мягкость на ощупь, то можно приобрести велюр, флок, экокожу или искусственную замшу.

Где купить кресло мешок в Харькове?

Почему стоит приобрести кресло мешок от нашей отечественной компании PromoPuff? Здесь создатели бескаркасной мебели путем испытаний и экспериментов пришли к практически идеальной технологии изготовления. Это дает возможность применять изделия долгий срок без потери вида и функциональных качеств. Кроме этого покупатели получают:

гарантию на любую модель 2 года;

бесплатную доставку по Харькову;

возможность выбора оформления наружного чехла, в том числе и индивидуального оформления под заказ;

хорошие цены, особенно с учетом высокого качества продукции;

возможность получить лучший комфорт, который только может предоставить мягкая мебель.

Важно уточнить, что в изделиях PromoPuff применяются специальные армированные двойные швы и прочные нити, а особый наполнитель долгое время не будет усаживаться. Если усадка через несколько лет будет замечаться, то ее просто устранить, для этого будет нужно добавить через специальное технологическое отверстие еще наполнителя. Нанесенный на чехол рисунок устойчив к вытиранию и выгоранию на солнце.

При выборе кресла мешка для конкретного человека в подарок, вы можете подобрать оптимальный размер изделия. Можно утверждать, что вы влюбитесь в кресло мешок, когда такой появится у вас дома или в офисе.