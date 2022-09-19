Как выбрать парфюмерию для свадьбы

Свадьба - это особенный день. Образ невесты должен быть безупречным. Разумеется, все следует тщательно продумать: прическу, платье, аксессуары, а также парфюм.

Духи - это та маленькая, но очень важная деталь, которая придает завершенность общему образу человека.

Правильно выбранный аромат всегда создаст прекрасное настроение. А что касается дня свадьбы, то для него, конечно, стоит подобрать аромат, который подчеркнет важность момента, придаст ему большую торжественность. Есть как всемирно признанные универсальные ароматы (к примеру, Giorgio Armani Acqua Di Gioia https://parfumcity.com.ua/products/giorgio-armani-acqua-di-gioia-parfyumirovannaya-voda-100-ml-), так и сугубо индивидуальные.

Учтите, что купить духи, которыми вы будете пахнуть в день свадьбы, лучше заранее, поскольку выбор аромата не терпит суеты, и это дело не одной минуты.

Основное правило выбора

Главный принцип, по которому невеста должна выбирать духи на свадьбу - тонкий и нейтральный аромат. Ведь кроме запаха духов на ней будет еще запах косметики, средств для укладки волос, запах новой одежды. Духи в этом случае должны объединить все запахи воедино.

Прежде чем купить парфюмерию для свадьбы, нужно учитывать и время года, и концентрацию выбираемых вами духов. Помните о том, что больше всего ароматических масел содержится в концентрированном составе духов.

Духи поэтому стоят дороже другой парфюмерной продукции, аромат их более стойкий и сильный. Наносить их стоит, соблюдая меру, особенно если ваша свадьба назначена на один из летних дней.

На солнце, при жаркой погоде аромат духов будет чувствоваться очень сильно. Поэтому для жаркого времени года лучше купить туалетную воду. Она имеет менее концентрированный состав ароматических веществ и менее сильный запах.

Имеет значение и величина флакона - купить духи или туалетную воду для свадьбы лучше в небольшом флакончике. Тогда вы сможете взять их с собой на торжество и периодически освежать аромат по мере необходимости.

Конечно, аромат духов должен соответствовать вашей индивидуальности, вашему стилю и темпераменту. Учтите это, если хотите купить парфюмерию для свадьбы с абсолютно новым, ранее не используемым вами букетом.

Непривычный аромат, исходящий от вас во время свадебной церемонии, может даже привести в замешательство вашего жениха, которому может показаться, что рядом с ним совершенно чужая женщина.

Для невест, следящих за модой и имеющих легкий задорный характер, подойдут духи с морским ароматом.

Романтичным и утонченным девушкам - духи с нежными нотками аромата цветов и фруктов.

Для целеустремленных девушек, привыкших добиваться своих целей, подойдет восточный пряный аромат.

Выбирают духи и под цвет волос. Для брюнеток больше подходят пряные, сладковатые запахи, а блондинкам лучше предпочесть что-нибудь свежее, с оттенком легкой горечи.