Как выбрать телевизор со Smart TV
Современная техника в сочетании с интернетом предлагает пользователю огромные возможности получения различной информации, обладает большим набором функций.
Смарт телевизор продолжает набирать популярность. Действительно ли «умный» телевизор может предоставить любимых фильмов, сереалов и развлекательных программ в любое удобное время, подключается к сети, позволяет смотреть фильмы без рекламы, общаться на расстоянии.
Основные отличия
От обычного ТВ «умная» техника отличается более четким изображением, насыщенными цветами, возможностью просматривать любой контент, который можно найти только в интернете. В настройках смарт ТВ можно
- указать предпочтения,
- оформить подписки,
- создать личный аккаунт.
Наличие аккаунта позволяет находить полезный и интересный контент. Также есть возможность записать свое видео, использовать приставку в качестве обычного телевизора и монитора для компьютера.
Как выбрать смарт ТВ?
Производители предлагают огромный ассортимент продукции, отличающейся по размерам, качеству изображения, стоимости и другим параметрам. Чтобы выбрать хорошую технику для домашнего использования, эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие характеристики:
Диагональ
Определение размеров техники. Диагональ ТВ зависит от длины комнаты и расстояния, с которого его будут смотреть. Зачастую 32 дюйма вполне достаточно для комфортного просмотра видео-контента.
В целом, существуют следующие диапазоны:
- 22" - 28"
- 32" - 37"
- 38" - 39"
- 40" - 47"
- 48" - 49"
- 50" - 55"
- 56" - 59"
- 60" +
Цена
Определитесь с суммой, которую готовы выложить за девайс.
Функциональность
Чем предусмотрено функций, тем больше возможностей заложено производителем. Но интерфейс должен быть понятным, в инструкции описаны все возможные сочетания функций.
ОС
Выбор операционной системы также важен. Популярностью пользуются
- Android TV,
- WebOS,
- Tizen.
Физические характеристики
Разрешение экрана влияет на количество точек на поверхности, отвечает за резкость и четкость картинки. Тип монитора в зависимости от передачи изображения разделяют на
- TN,
- IPS,
- VA,
- QLED,
- OLED.
Последние являются самыми качественными и соответственно дороже стоят.
Простота
Важны простота взаимодействия и понятный интерфейс.
Бренд
Фаворитами продаж являются
- Samsung,
- Sony,
- LG,
- Panasonic.
В каждой линейке представлено несколько различных вариантов премиум класса и бюджетных вариантов.
Итог
Смарт телевизор отличается от обычной техники. Предлагает большой набор функций для отдыха, работы, учебы и развлечений. Покупка надежной, качественной техники должна осуществляться после предварительно знакомства с основными характеристиками, принципом работы, гарантийным обслуживанием. «Умный» телевизор поможет школьникам и студентам в обучении, взрослым в общении, расширит кругозор, будет держать в курсе последних событий.