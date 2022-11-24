Как выбрать телевизор со Smart TV

Современная техника в сочетании с интернетом предлагает пользователю огромные возможности получения различной информации, обладает большим набором функций.

Смарт телевизор продолжает набирать популярность. Действительно ли «умный» телевизор может предоставить любимых фильмов, сереалов и развлекательных программ в любое удобное время, подключается к сети, позволяет смотреть фильмы без рекламы, общаться на расстоянии.

Основные отличия

От обычного ТВ «умная» техника отличается более четким изображением, насыщенными цветами, возможностью просматривать любой контент, который можно найти только в интернете. В настройках смарт ТВ можно

указать предпочтения,

оформить подписки,

создать личный аккаунт.

Наличие аккаунта позволяет находить полезный и интересный контент. Также есть возможность записать свое видео, использовать приставку в качестве обычного телевизора и монитора для компьютера.

Как выбрать смарт ТВ?

Производители предлагают огромный ассортимент продукции, отличающейся по размерам, качеству изображения, стоимости и другим параметрам. Чтобы выбрать хорошую технику для домашнего использования, эксперты рекомендуют обращать внимание на следующие характеристики:

Диагональ

Определение размеров техники. Диагональ ТВ зависит от длины комнаты и расстояния, с которого его будут смотреть. Зачастую 32 дюйма вполне достаточно для комфортного просмотра видео-контента.

В целом, существуют следующие диапазоны:

22" - 28"

32" - 37"

38" - 39"

40" - 47"

48" - 49"

50" - 55"

56" - 59"

60" +

Цена

Определитесь с суммой, которую готовы выложить за девайс.

Функциональность

Чем предусмотрено функций, тем больше возможностей заложено производителем. Но интерфейс должен быть понятным, в инструкции описаны все возможные сочетания функций.

ОС

Выбор операционной системы также важен. Популярностью пользуются

Android TV,

WebOS,

Tizen.

Физические характеристики

Разрешение экрана влияет на количество точек на поверхности, отвечает за резкость и четкость картинки. Тип монитора в зависимости от передачи изображения разделяют на

TN,

IPS,

VA,

QLED,

OLED.

Последние являются самыми качественными и соответственно дороже стоят.

Простота

Важны простота взаимодействия и понятный интерфейс.

Бренд

Фаворитами продаж являются

Samsung,

Sony,

LG,

Panasonic.

В каждой линейке представлено несколько различных вариантов премиум класса и бюджетных вариантов.

Итог

Смарт телевизор отличается от обычной техники. Предлагает большой набор функций для отдыха, работы, учебы и развлечений. Покупка надежной, качественной техники должна осуществляться после предварительно знакомства с основными характеристиками, принципом работы, гарантийным обслуживанием. «Умный» телевизор поможет школьникам и студентам в обучении, взрослым в общении, расширит кругозор, будет держать в курсе последних событий.