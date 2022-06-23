Как выглядела бы Мэрилин Монро сегодня: в Китае оцифровали секс-символ 1950-х. Фото

В Китае оцифровали секс-символ 1950-х Мэрилин Монро и показали, как бы звезда выглядела в наше время. Модель украсила обложку китайской версии модного журнала CR Fashion Book, команда которого оцифровала архивные снимки артистки, чтобы сделать ее в виде 3D и одеть в вещи из последних коллекций. На обложке журнала она предстала в платье Balenciaga. Также звезда была одета в одни из ведущих брендов современности вещи, включая Thom Browne, Balenciaga, Miu Miu, Fendi и другие.

Об этом говорится на сайте глянца. Издатели отметили, что тенденции приходят и уходят, но Монро и то, что она отстаивала, всегда будет культовым.

"Немногие деятели культуры были более почитаемы за свою красоту и щегольство, чем Мэрилин Монро. Она звезда обложки мечты для любого модного редактора и человек, которым я всегда восхищалась за то, что он был первопроходцем в создании увлекательного личного бренда, выходящего за рамки ее работы. Это ключевой аспект большинства знаменитостей сегодня, но Мэрилин была одной из первых, кто сделал это. Я приняла уникальный вызов: представить современную фотосессию для такой классической звезды", – рассказала основательница и креативный директор CR Карин Ройтфельд.

В четвертом выпуске журнала представлены восемь обложек, созданных Ройтфельд в цифровом виде и представляющих Монро так, в каком она могла бы выглядеть, если бы ее культурный расцвет произошел сегодня.

Выпуск доступен в международных газетных киосках, а после дебюта в печати восемь обложек будут выпущены в виде NFT и доступны через цифровую платформу Amethyst.

Источник: news.obozrevatel.com

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