Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:14
Просмотров: 70

Как выглядела бы Мэрилин Монро сегодня: в Китае оцифровали секс-символ 1950-х. Фото

Как выглядела бы Мэрилин Монро сегодня: в Китае оцифровали секс-символ 1950-х. Фото

В Китае оцифровали секс-символ 1950-х Мэрилин Монро и показали, как бы звезда выглядела в наше время. Модель украсила обложку китайской версии модного журнала CR Fashion Book, команда которого оцифровала архивные снимки артистки, чтобы сделать ее в виде 3D и одеть в вещи из последних коллекций. На обложке журнала она предстала в платье Balenciaga. Также звезда была одета в одни из ведущих брендов современности вещи, включая Thom Browne, Balenciaga, Miu Miu, Fendi и другие.

Об этом говорится на сайте глянца. Издатели отметили, что тенденции приходят и уходят, но Монро и то, что она отстаивала, всегда будет культовым.

"Немногие деятели культуры были более почитаемы за свою красоту и щегольство, чем Мэрилин Монро. Она звезда обложки мечты для любого модного редактора и человек, которым я всегда восхищалась за то, что он был первопроходцем в создании увлекательного личного бренда, выходящего за рамки ее работы. Это ключевой аспект большинства знаменитостей сегодня, но Мэрилин была одной из первых, кто сделал это. Я приняла уникальный вызов: представить современную фотосессию для такой классической звезды", – рассказала основательница и креативный директор CR Карин Ройтфельд.

Как выглядела бы Мэрилин Монро сегодня: в Китае оцифровали секс-символ 1950-х. Фото

В четвертом выпуске журнала представлены восемь обложек, созданных Ройтфельд в цифровом виде и представляющих Монро так, в каком она могла бы выглядеть, если бы ее культурный расцвет произошел сегодня.

Как выглядела бы Мэрилин Монро сегодня: в Китае оцифровали секс-символ 1950-х. Фото

Выпуск доступен в международных газетных киосках, а после дебюта в печати восемь обложек будут выпущены в виде NFT и доступны через цифровую платформу Amethyst.

Как выглядела бы Мэрилин Монро сегодня: в Китае оцифровали секс-символ 1950-х. Фото

Источник: news.obozrevatel.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Лідер Китаю війну в Україні продовжує називати «українською кризою»
Сегодня 09:36    2
Westinghouse Electric готується подати пропозицію для проєктування першої АЕС у Польщі
Сегодня 09:02    64
Поліція Маямі запропонувала американцям здати зброю на потреби українців
Сегодня 06:15    119
Зло шагает по свету
Сегодня 00:01    281
Война в Киев пришла в этом году так же на рассвете...
22.06.2022 09:42    302
Главный охотник за нацистами будет расследовать военные преступления армии рф в Украине
22.06.2022 09:17    206
США заявили про зобов’язання захисту Литви на тлі погроз Росії
22.06.2022 08:47    176
Как хваленый российский кибер-потенциал потерпел поражение в Украине - WP
22.06.2022 08:29    191
5 МИФОВ О ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРЫХ НА РОССИИ ПЕРЕВРАЛИ ИСТОРИЮ
22.06.2022 08:18    404
Новости из США. Вторник, 21 июня 2022
22.06.2022 08:00    186
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 