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Как выглядят 4-летние зеркальные близняшки: внешне отличить практично невозможно (ФОТО)

Как выглядят 4-летние зеркальные близняшки: внешне отличить практично невозможно (ФОТО)

А вы когда-нибудь встречали близняшек? Скорее да, а вот увидеть зеркальных близнецов повезло не всем.

Когда сестры Лия и Эрин Салливан родились, их родители не могли различить. Дело в том, что это необычные близнецы, которых называют зеркальными.

Они настолько похожи, как будто отражения друг друга. Одна девочка – левша, вторая – правша. У них разные доминантные ноги. Поэтому когда, сестры вместе, такое ощущение, что это просто один ребенок смотрит в зеркало.

Нужно отметить, что такие близнецы рождаются редко. Они похожи, как две капли воды, и движения их ассиметричны.

Как выглядят 4-летние зеркальные близняшки: внешне отличить практично невозможно (ФОТО) Зеркальные близнецы

Мама близняшек рассказывает, что в 2,5 годика она заметила некоторую особенность у дочек. Волосы девочек сами по себе были уложены в противоположные стороны. Тогда женщина поняла, что у нее растут зеркальные близнецы.

На фотографиях девочек практически не отличить, но в жизни все гораздо проще. Легче стало, когда они подросли.

Как выглядят 4-летние зеркальные близняшки: внешне отличить практично невозможно (ФОТО) Сестры-близнецы

У сестер Лии и Эрин разные походки и характер. Эрин серьезная и сдержанная, а Лия более открытая и любит пошутить. Благодаря этому родители понимают кто есть кто. Когда близняшки сидят друг напротив друга, то можно только догадываться.

Источник: 1 Минута

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