Как выглядят дети и жена Адриано Челентано. Вся жизнь в одном клипе

Хотите узнать, почти все о талантливом и обаятельном Андриано Челентано?

Посмотрите этот клип. Сейчас ему 81 год. Он уже 20 лет не снимается, но иногда выступает и поет. Андриано оказался однолюбом, хотя все думали, что у него будет множество женщин. Этот знаменитый артист сразу завоевал популярность не только в Италии, но и во всем мире. В его честь даже названо астрономическое тело.

Женщины обожают его и сами не могут понять почему он обладает такой энергетикой и привлекательность, хотя не считается красавцем.

Приятного просмотра и узнаете многое об Андриано Челентано, что вы еще не знали.

Видео: все об Андриано Челентано

Прочтите также посты в соцсетях:

Гуля Чеишвили: “Никто его не забывал. Разве можно забыть ЛЕГЕНДУ Браво Челентано, браво.”

Татяна Сазонова: “Легенда итальянского кино. До сих пор смотрим фильмы с его участием. Очень рады, что он счастлив и в семейной жизни. Успехов и здоровья. Поздравляем с юбилеем!!!”

Татьяна Шушпанова: “Всегда нравился, а его песни и сейчас слушаю с удовольствием.”

Галина Ключникова: “Время не властно А, Ч, по-прежнему талантлив любим молод красив умен.”

Иван Иванов: “81! Не говоря о других заслугах, лайк! Здоровья и хранит тебя Всевышний! Благодарю за ваше творчество! Хорошие фильмы и песни! Виват Италия!”

Источник: 1 Минута