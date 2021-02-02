Как выглядят муж и дети певицы Ольги Горбачевой? Дочки — полная копия звездной мамы
В далеком 1998 году юная певица Оля встретила своего будущего мужа — Юрия Никитина. Он на тот момент был известным украинским продюсером. Отношения развивались стремительно и гладко, поэтому неудивительно, что уже через два года, в 2000 году Юрий предложил Ольге руку и сердце.
Ольга Горбачева на брак согласилась, но официально они расписались в ЗАГСе аж в 2007 году
Ольга Горбачева и муж
Это даже несмотря на то, что в марте 2005 года у них родилась первая совместная дочь Полина Никитина.
Как-то так сложилось, что в 2009 году пара Ольги и Юрия треснула — под пристальным вниманием публики они расстались.
Однако любовь была настолько сильной, что Горбачевой и Никитину суждено было сойтись снова
В 2013 году Юрий Никитин сделал повторное предложение, и Ольга согласилась. Однако официальную церемонию снова перенесли, а в 2014 году у пары родилась вторая дочь Серафима Никитина.
Ольга Горбачева и дочки
Расписалась в ЗАГСе пара уже в 2016 году.
Сейчас страсти и выяснения отношений у супругов закончились. Они живут счастливо и мирно, во всяком случае, так показывают свои взаимоотношения на публике.
Недавно в своем Инстаграм Ольга Горбачева показала фото младшей дочери Серафимы и призналась в любви к своим дочерям.
"Я не знаю, хотела бы я, чтобы мои дети были похожи на меня.
Но знаю, что хотела бы быть похожей на моих детей.
Все, что я в них вижу, гораздо смелее и ярче чем то, что знаю в себе. Но, может, я себя еще узнаю.Чего и им желаю", — трогательно подписала Ольга.
Источник: 1 Минута