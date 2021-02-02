Как выглядят муж и дети певицы Ольги Горбачевой? Дочки — полная копия звездной мамы

Ольга Горбачева на брак согласилась, но официально они расписались в ЗАГСе аж в 2007 году

В далеком 1998 году юная певица Оля встретила своего будущего мужа — Юрия Никитина. Он на тот момент был известным украинским продюсером. Отношения развивались стремительно и гладко, поэтому неудивительно, что уже через два года, в 2000 году Юрий предложил Ольге руку и сердце.

Ольга Горбачева и муж

Это даже несмотря на то, что в марте 2005 года у них родилась первая совместная дочь Полина Никитина.

Как-то так сложилось, что в 2009 году пара Ольги и Юрия треснула — под пристальным вниманием публики они расстались.

Однако любовь была настолько сильной, что Горбачевой и Никитину суждено было сойтись снова

В 2013 году Юрий Никитин сделал повторное предложение, и Ольга согласилась. Однако официальную церемонию снова перенесли, а в 2014 году у пары родилась вторая дочь Серафима Никитина.

Ольга Горбачева и дочки

Расписалась в ЗАГСе пара уже в 2016 году.

Сейчас страсти и выяснения отношений у супругов закончились. Они живут счастливо и мирно, во всяком случае, так показывают свои взаимоотношения на публике.

Недавно в своем Инстаграм Ольга Горбачева показала фото младшей дочери Серафимы и призналась в любви к своим дочерям.

"Я не знаю, хотела бы я, чтобы мои дети были похожи на меня. Но знаю, что хотела бы быть похожей на моих детей. Все, что я в них вижу, гораздо смелее и ярче чем то, что знаю в себе. Но, может, я себя еще узнаю. Чего и им желаю", — трогательно подписала Ольга.

Источник: 1 Минута