Как выглядят все дети ревизорши Ольги Фреймут? Похожи на разных отцов

Начинала свою большую карьеру Оля Полякова очень просто — как официантка в одном из лондонских ресторанов. Потом вернулась в Украину, когда уже была беременна от своей "британской любви", вынуждена была искать работу в Украине.

Пока Оля еще была малоизвестной, ее приглашали в не очень известные каналы, но там она могла набраться опыта, и уже приходить в более серьезные проекты с базой знаний.

Судьбоносным в карьере Оли Фреймут стал "Подъем" — утреннее шоу на Новом канале

Ведь именно после него блондинку стали узнавать. Там она снималась вместе с Александром Педаном и Сергеем Притулой.

А "контрольным выстрелом" стал проект того же Нового канала "Ревизор", в рамках которого Оля Фреймут объездила всю страну, и даже побывала за ее пределами с инспекциями по ресторанам, кафе, отелям, гостиницам, супермаркетам, больницам, детским садам и так далее.

Дети Ольги Фреймут

В Британии она родила дочь Злату, отец которой — местный бизнесмен Нил Митчелл.

Оля Фреймут и Злата

Оля Фреймут и Злата

8 мая 2016-го знаменитость родила сына Валерия и рассказала общественности, что счастлива с гендиректором Нового канала Владимиром Локотко.

Оля Фреймут и дети - Евдокия и Валерий

Это был ее уже третий муж, ведь между Нилом Митчеллом и Владимиром Локотко был еще Александр Ракоед, с которым она даже обвенчалась.

Но документально брак не заключен, и они быстро расстались, а детей не было.

В июне 2017-го телезвезда подарила мужу дочь Евдокию.

Оля Фреймут и дети - Евдокия и Валерий

По фото малышки в "Инстаграме" Фреймут фолловеры сделали вывод, что она тайно вышла замуж за отца ребенка, поскольку на бирке, прикрепленной к руке девочки, указана фамилия матери - Локотко.

Теперь Ольга Фреймут — не только популярная телеведущая, ревизор, участник шоу "Танцы со звездами", а еще и многодетная мама.

Оля Фреймут и дети

Источник: 1 Минута