Как выглядит 17-летний сын Олега Винника — эксклюзивные фото и подробности

Холостяк

Биография сына Олега Винника покрыта различными слухами и догадками. По большей мере из-за того, что Олег решил надеть на себя маску одиночки и вообще не комментирует свое семейное положение.

[caption id="attachment_190931" align="aligncenter" width="600"] Олег Винник дарит настроение![/caption]

Именно образ "холостяка" помогает Олегу Виннику. Все дело в том, что большинство его фанатов — это девушки и женщины. Он остается куда более желанным для них, если те знают, что сердце Олега свободно. Так повышается интерес и желание ходить на его концерты. Такой себе пиар-ход, который приносит зрителей и деньги.

Известный украинский артист Олег Винник, которого многие считают закоренелым холостяком, женат и имеет взрослого сына

[caption id="attachment_148567" align="aligncenter" width="560"] Таюне с сыном от Олега Винника Юлианом[/caption]

Миф о "холостяке" рухнул, когда журналисты расследовали и выяснили, что у Олега Винника на самом деле уже совсем взрослый сын.

Естественно, из официальных источников фактов нет никаких. Но прессе удалось выяснить, что у Олега подрастает сын Юлиан Олегович. Он живет в Германии. Там же мальчик учится, а звездные папа с мамой оплачивают все прихоти единственного наследника.

О своем сыне Винник рассказывал в интервью немецкому изданию в 2005 году. Тогда Винник жил в Германии и был не музыкантом, а актером театра. На тот момент про Винника в Украине никому не было известно.

[caption id="attachment_70949" align="aligncenter" width="600"] Таюне с сыном Винника Юлианом. Теперь мальчику 14 лет[/caption]

Известно, что единственный кровный наследник Винника живет где-то в Северной Германии, учится, увлекается плаванием.

Пока неизвестно, был ли Юлиан в Украине, но, скорее всего, нет. Так как звездный отец не одобрил бы такой рискованной поездки. Ведь все прекрасно понимают — если сын Винника случайно мелькнет перед журналистами или фанатами, те потом не дадут ему проходу.

Источник: 1 Минута