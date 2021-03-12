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Как выглядит бывшая жена Александра Эллерта, которая родила ему дочь, и чем он жил до Холостячки

Как выглядит бывшая жена Александра Эллерта, которая родила ему дочь, и чем он жил до Холостячки

Герой нашей сегодняшней статьи родом из Донбасса, но уже довольно давно живет в Киеве — он известный комик, ведущий мероприятий и автор шуток студии "Квартал 95". К своим 34 годам на счету Александра целых два брака.

Со своей первой супругой он познакомился еще в студенческие годы, тогда же они и поженились. Вот что Эллерт рассказывал об этом в одном из своих интервью:

"Встретились на каком-то университетском мероприятии. Наверное, это была любовь с первого взгляда. Начал приходить к ней в гости и все как-то закрутилось".

Как выглядит бывшая жена Александра Эллерта, которая родила ему дочь, и чем он жил до Холостячки Дочь Александра Эллерта Эля со своей мамой и его первой женой

Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Эля, чему Александр был очень счастлив. Однако отношения с ее мамой ему не удалось сохранить:

"Мы были вместе где-то два года. Мне хотелось развиваться творчески. Я ездил на выступления, но с ее стороны пришло непонимание, почему мне нужно туда ехать. Возможно, я просто не мог правильно объяснить, что мне это важно. На этой почве мы начали отдаляться", — приводит слова Эллерта Караван историй.

Как выглядит бывшая жена Александра Эллерта, которая родила ему дочь, и чем он жил до Холостячки Александр Эллерт с дочкой Элей

Во второй раз герой статьи женился на подруге, причем по ее инициативе — именно она сделала ему предложение. Впрочем, очень скоро оказалось, что дружить у них получалось лучше.

Как выглядит бывшая жена Александра Эллерта, которая родила ему дочь, и чем он жил до Холостячки Александр Эллерт со второй женой

Что касается отцовства, то комик признается, что он неидеальный папа, но сейчас старается исправить ошибки прошлого. Эля на него не обижается и с удовольствием проводит время с ним и его новой избранницей — актрисой Ксенией Мишиной.

Девочка обрадовалась победе отца в "Холостячке" и со своей потенциальной мачехой подружилась быстро, как и с ее сыном Платоном, так что в семье Эллерта на данный момент царит полная идиллия.

Как выглядит бывшая жена Александра Эллерта, которая родила ему дочь, и чем он жил до Холостячки Александр Эллерт и Ксения Мишина с детьми

Источник: 1 Минута

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