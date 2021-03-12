Как выглядит бывшая жена Александра Эллерта, которая родила ему дочь, и чем он жил до Холостячки

Герой нашей сегодняшней статьи родом из Донбасса, но уже довольно давно живет в Киеве — он известный комик, ведущий мероприятий и автор шуток студии "Квартал 95". К своим 34 годам на счету Александра целых два брака.

Со своей первой супругой он познакомился еще в студенческие годы, тогда же они и поженились. Вот что Эллерт рассказывал об этом в одном из своих интервью:

"Встретились на каком-то университетском мероприятии. Наверное, это была любовь с первого взгляда. Начал приходить к ней в гости и все как-то закрутилось".

Дочь Александра Эллерта Эля со своей мамой и его первой женой

Вскоре после свадьбы у пары родилась дочь Эля, чему Александр был очень счастлив. Однако отношения с ее мамой ему не удалось сохранить:

"Мы были вместе где-то два года. Мне хотелось развиваться творчески. Я ездил на выступления, но с ее стороны пришло непонимание, почему мне нужно туда ехать. Возможно, я просто не мог правильно объяснить, что мне это важно. На этой почве мы начали отдаляться", — приводит слова Эллерта Караван историй.

Александр Эллерт с дочкой Элей

Во второй раз герой статьи женился на подруге, причем по ее инициативе — именно она сделала ему предложение. Впрочем, очень скоро оказалось, что дружить у них получалось лучше.

Александр Эллерт со второй женой

Что касается отцовства, то комик признается, что он неидеальный папа, но сейчас старается исправить ошибки прошлого. Эля на него не обижается и с удовольствием проводит время с ним и его новой избранницей — актрисой Ксенией Мишиной.

Девочка обрадовалась победе отца в "Холостячке" и со своей потенциальной мачехой подружилась быстро, как и с ее сыном Платоном, так что в семье Эллерта на данный момент царит полная идиллия.

Александр Эллерт и Ксения Мишина с детьми

Источник: 1 Минута