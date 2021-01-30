Важное о жизни Варвары

Сейчас Варвара уже взрослая, ей 22 года. Как живет дочь звездного отца, что ее занимает, что интересует?

Как выглядит и как живет единственная дочь ведущего "Поле чудес" Леонида Якубовича?

Варвара, в отличие от детей известных родителей, не относит себя к "золотой молодежи" и ведет обычный образ жизни.

Она не посещает модные тусовки, не снимается для глянцевых журналов. Это все не про нее.

Папа был категорически против того, чтобы дочь связала свою жизнь с актерской деятельностью или телевидением.

Да и сама Варвара не хочет жить как дети знаменитостей и не собирается пользоваться известностью своего отца.

Съехав от родителей в отдельную квартиру, когда-то принадлежащую ее маме, она самостоятельно строит свою жизнь.

Основным занятием сейчас для девушки является обучение в магистратуре МГИМО на факультете международной журналистики, где в начале лета 2020 года окончила 1-й курс.

Параллельно с учебой она работает в СМИ, чтобы финансово не зависеть от родителей.

Дочь Якубовича Варвара

У Варвары сложились дружеские отношения со сводным братом Артемом, сыном Якубовича от первого брака. Несмотря на 25-летнюю разницу в возрасте, они близки друг другу и большие праздники проводят в семейном кругу.

Творчество

В детстве Варе очень нравилось участвовать в самодеятельности, выступать на сцене и не так давно стало известно, что сбылась детская мечта!

Под псевдонимом Barbara Vido на свой день рождения 28 марта она выпустила свой первый трек Feel This World. Каково было удивление родителей, когда в качестве новогоднего сюрприза Варвара включила им свою песню.

Они и не догадывались о новом увлечении дочери. Через несколько месяцев на выпускном в университете восходящая звезда исполнила хит "Дорога сна" группы Мельница, сорвав бурные аплодисменты собравшихся.

Но, со слов Варвары, она не строит никаких планов по покорению отечественного шоу-бизнеса и занимается музыкой исключительно для себя.

Увлечения

Звездная наследница увлекается верховой ездой.

Свободное от учебы время Варвара посвящает косплею, примеряя на себя образы Локи Джокера, Гермионы Грейнджер и т.д. и разъезжает по многочисленным фестивалям.

Варвара Якубович

Личная жизнь

Варвара очень осмысленно подходит к вопросу о браке, о семейных отношениях.

"Всему свое время. Все же отношения-это тяжелый труд. Нужно быть терпеливым, слушать и принимать партнера. Я критично отношусь к себе и окружающим, поэтому пока занимаюсь физическим и духовным развитием", - так ответила Варвара на вопрос о личной жизни.

Источник: 1 Минута