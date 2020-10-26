Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:49
Просмотров: 89

Как выглядит жених внучки Софии Ротару? Миллионер и красавчик

Как выглядит жених внучки Софии Ротару? Миллионер и красавчик

Сейчас Софии 19 лет, она развивает себя как модель и живет в Америке. Уже год назад София задумалась о замужестве. Тогда у нее были отношения с французским бизнесменом Марко Дюменилом.

Как выглядит жених внучки Софии Ротару? Миллионер и красавчик София Евдокименко и ее экс-жених

Пара вместе путешествовала, почти каждый день выкладывала улыбчивые фото. Поклонники думали, что у них все хорошо, а когда появилось фото с кольцом на безымянном пальце, и вовсе убедились в том, что скоро свадьба. Однако за год многое поменялось, и София Евдокименко решила расстаться со своим французским ухажером.

Внучка Софии Ротару переехала в Нью-Йорк и нашла себе там нового бизнесмена

С ним она не спешил расписываться, и очень редко показывает этого красавчика в социальных сетях.

Однако по слухам они уже живут вместе, и планируют серьезные отношения. Знакома ли с новым избранником бабушка Сони — неизвестно. Также Евдокименко скрывает его имя, род деятельности, делает это по непонятным причинам.

Источник: 1 Минута

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 