Как выглядит жених внучки Софии Ротару? Миллионер и красавчик

Сейчас Софии 19 лет, она развивает себя как модель и живет в Америке. Уже год назад София задумалась о замужестве. Тогда у нее были отношения с французским бизнесменом Марко Дюменилом.

София Евдокименко и ее экс-жених

Пара вместе путешествовала, почти каждый день выкладывала улыбчивые фото. Поклонники думали, что у них все хорошо, а когда появилось фото с кольцом на безымянном пальце, и вовсе убедились в том, что скоро свадьба. Однако за год многое поменялось, и София Евдокименко решила расстаться со своим французским ухажером.

Внучка Софии Ротару переехала в Нью-Йорк и нашла себе там нового бизнесмена

С ним она не спешил расписываться, и очень редко показывает этого красавчика в социальных сетях.

Однако по слухам они уже живут вместе, и планируют серьезные отношения. Знакома ли с новым избранником бабушка Сони — неизвестно. Также Евдокименко скрывает его имя, род деятельности, делает это по непонятным причинам.

Источник: 1 Минута