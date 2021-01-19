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19.01.2021 23:57
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Как выйти замуж за Виктора Павлика? История его беременной жены Екатерины Репяховой

Как выйти замуж за Виктора Павлика? История его беременной жены Екатерины Репяховой

В свои 55 лет он добился того, что его песни звучат со всех местных радиостанций, а поклонники, и особенно поклонницы выстраиваются в ряд, чтобы получить автограф. Но вот досада — слова песен артиста знают не так много человек, сколько интересуются его личной жизнью.

Как выйти замуж за Виктора Павлика? История его беременной жены Екатерины Репяховой Виктор Павлик на концерте

А посмотреть там определенно есть на что: четыре жены, трое детей, желание завести еще семерых, трагическая и внезапная потеря сына, а еще — вечные недомолвки между женами.

Недавно стало известно, что супруга, которая младше Виктора Павлика на 28 с половиной лет ждет от него ребенка. В этом видео мы разбираемся, как артист все успевает, и действительно ли он в свои 55 лет хочет семерых детей?

Екатерина Репяхова стала женой Виктора Павлика и забеременела: не помешало даже 28 лет разницы

Виктор Павлик бы так и оставался артистом в категории "один из", если бы в 2020 году не привлек к своей персоне внимание довольно необычным поступком — женился на своем концертном директоре, которая к тому же еще и младше на почти 29 лет.

Как выйти замуж за Виктора Павлика? История его беременной жены Екатерины Репяховой Репяхова стала четвортой женой Виктора Павлик

Как выйти замуж за Виктора Павлика? История его беременной жены Екатерины Репяховой Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Как выйти замуж за Виктора Павлика? История его беременной жены Екатерины Репяховой Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Зовут девушку Екатерина Репяхова.

С тех пор пару начали обсуждать вдоль и поперек. Для Виктора Павлика это четвертый брак. От первой жены Лидии появился старший сын, тоже музыкант Александр Павлик. Вторая жена Светлана родила ему дочь Кристину. А от третьей супруги Ларисы родился сын Павел.

К слову, сразу после того, как Екатерина летом 2020 года объявила о бракосочетании, которое прошло тайно, на нее сразу пала ноша "разлучницы".

Мол, из-за нее Павлик ушел от своей жены Ларисы Созаевой, оставив ее одну с онкобольным ребенком на руках.

Однако Павлик все отрицал.

Сейчас, спустя меньше, чем год после их свадьбы, стало известно, что Екатерина Репяхова беременна.

Для ее это первый ребенок, для Виктора Павлика - четвертый.

А как вы думаете, у них все серьезно?

Источник: 1 Минута

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