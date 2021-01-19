Как выйти замуж за Виктора Павлика? История его беременной жены Екатерины Репяховой

В свои 55 лет он добился того, что его песни звучат со всех местных радиостанций, а поклонники, и особенно поклонницы выстраиваются в ряд, чтобы получить автограф. Но вот досада — слова песен артиста знают не так много человек, сколько интересуются его личной жизнью.

Виктор Павлик на концерте

А посмотреть там определенно есть на что: четыре жены, трое детей, желание завести еще семерых, трагическая и внезапная потеря сына, а еще — вечные недомолвки между женами.

Недавно стало известно, что супруга, которая младше Виктора Павлика на 28 с половиной лет ждет от него ребенка. В этом видео мы разбираемся, как артист все успевает, и действительно ли он в свои 55 лет хочет семерых детей?

Екатерина Репяхова стала женой Виктора Павлика и забеременела: не помешало даже 28 лет разницы

Виктор Павлик бы так и оставался артистом в категории "один из", если бы в 2020 году не привлек к своей персоне внимание довольно необычным поступком — женился на своем концертном директоре, которая к тому же еще и младше на почти 29 лет.

Репяхова стала четвортой женой Виктора Павлик

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Зовут девушку Екатерина Репяхова.

С тех пор пару начали обсуждать вдоль и поперек. Для Виктора Павлика это четвертый брак. От первой жены Лидии появился старший сын, тоже музыкант Александр Павлик. Вторая жена Светлана родила ему дочь Кристину. А от третьей супруги Ларисы родился сын Павел.

К слову, сразу после того, как Екатерина летом 2020 года объявила о бракосочетании, которое прошло тайно, на нее сразу пала ноша "разлучницы".

Мол, из-за нее Павлик ушел от своей жены Ларисы Созаевой, оставив ее одну с онкобольным ребенком на руках.

Однако Павлик все отрицал.

Сейчас, спустя меньше, чем год после их свадьбы, стало известно, что Екатерина Репяхова беременна.

Для ее это первый ребенок, для Виктора Павлика - четвертый.

А как вы думаете, у них все серьезно?

Источник: 1 Минута