Как вырастить салат на подоконнике

На дворе почти ноябрь. Грусть, слякоть, серость, глазу не за что зацепиться. Для кого-то это самый неприятный месяц в году: мороза еще нет, снега еще нет, а если и есть, то он быстро превращается в ледяную жижу вперемешку с уличной грязью. Жуть! Такая погода вряд ли настроит на положительные эмоции. Но у меня есть отдушина – любовь к выращиванию растений.

На своих подоконниках и стеллажах я выращиваю не только цветы и кактусы. Есть место и для полезной зелени: петрушки, укропа и… салата.

Ученые уже давно доказали, что один только вид зелени способен избавить от затяжной депрессии. Поэтому не ждем, когда она накроет нас с головой, и готовим подоконники под полезную зелень.

В непростых для огородной зелени квартирных условиях могут расти многие сорта этого богатого на витамины овоща, но более подходящие для этих целей сорта – Майский и Московский парниковый.

Семена этих сортов салата проклевываются уже на четвертый-пятый день, а через 20-25 дней его уже можно подавать к столу (прим. ред: возьмите этот совет на заметку к Новому году).

Семена салата заделывают в землю на глубину всего 1 см. Поливать лучше из распылителя, иначе вода может поднять семена на поверхность.

Земля для выгонки розеток салата обязательно должна быть плодородной (или подкормленной).

Источник: nafone.com/

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