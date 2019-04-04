Досуг
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:28
Просмотров: 124

Как убрать квартиру от лишнего: 5 эффективных советов

Как убрать квартиру от лишнего: 5 эффективных советов

Убранный и чистый дом без лишних вещей принесет вам одно удовольствие. Как избавиться от лишнего и навести порядок в доме до весны?

Если вы хотите взбодрить свой интерьер, впустить в жизнь новую энергию и новые события, то стоит задуматься об избавлении от лишнего, устаревшего и надоевшего. Однако очень часто попытки очистить шкафы от лишнего заканчиваются, так и не начавшись, либо не приносят результатов. Есть несколько техник, которые помогут достичь успеха в этом.

Возьмите вещь в руки и подумайте, часто ли вы ею пользуетесь

Задайте себе вопрос, нравится ли вам эта вещь и какова вероятность, что она еще пригодится. Если вы ответили на все негативно, от нее явно стоит избавиться.

Как убрать квартиру от лишнего: 5 эффективных советов

Разделите вещи на категории

Раскладывайте вещи по категориям или складывайте в пакеты, чтобы даже в процессе не возникало хаоса. Это будет мотивировать на продолжение работы. Вот основные категории, на которые можно ориентироваться для удобства: оставить, отдать или продать, отремонтировать, выбросить и разнести по другим комнатам.

Как убрать квартиру от лишнего: 5 эффективных советов

Фокусируйте внимание

Например, вы начали разбирать в шкафу одежду и нашли косметику. Понесли ее на место, обнаружили в комоде беспорядок и начали убираться там. К концу дня оказывается, что вы не разобрали ни одежду, ни косметику. Сосредоточьтесь на одном деле, а потом уже беритесь за другое.

Как убрать квартиру от лишнего: 5 эффективных советов

Не создавайте дискомфорт другим

Не надо отвозить лишние вещи родителям, на дачу или знакомым, если не уверены, что это там понадобится. Лучше отдайте ношеные футболки и джинсы, прочитанные книги и надоевшие игрушки в благотворительный фонд, который отдаст их нуждающимся.

 

Источник: 24tv.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: дом, уборка

Читайте ещё:

Эксперты LEVI'S рассказали, как правильно стирать джинсы
02.04.2019 09:17    333
Бытовая химия может привести к суперинфекции
07.03.2019 11:27    325
IKEA выпускает умные шторы: что они умеют
04.03.2019 10:09    304
Это все — из-за отсутствия вытяжки: названы последствия некачественной вентиляции на кухне
25.02.2019 10:39    967
Рецепт вкусной и полезной запеканки от Светланы Фус: для всех, кто хочет привести фигуру в порядок
18.02.2019 11:02    444
Самые распространенные ошибки на кухне: как избежать кулинарного фиаско
18.02.2019 09:22    371
Яблучна шарлотка в мультиварці: швидкий рецепт приготування смачного десерту
31.01.2019 09:35    380
Как стирать вещи, чтобы они не полиняли, и как вернуть прежний вид уже испорченным
09.01.2019 08:34    395
Салаты на Новый год: ТОП-5 рецептов без майонеза
30.12.2018 13:20    709
Как приготовить подарочный набор для глинтвейна на Новый год
30.12.2018 12:20    311
Загрузка...
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 