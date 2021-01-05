Как убрать тяжесть в желудке после новогодних праздников: рецепт винегрета с квашеной капустой
Скажите "нет" таблеткам, диетам и разгрузочным дням. Ведь убрать тяжесть в желудке можно вкусными блюдами. Приготовьте легкий винегрет, которым поделилась кулинар Лиза Глинская. Этот замечательный вариант блюда поможет организму наладить свою работу после праздничных застолий.
В отличие от классического винегрета, в этом рецепте нет ни фасоли, ни консервированного горошка. Зато есть квашеная капуста, которая не только укрепляет иммунитет, но и улучшает пищеварение.
Квашеная капуста – самый доступный источник витаминов в осенне-зимний период
Ингредиенты:
- Свёкла – 3 шт.
- Морковь – 2 шт.
- Картофель – 2 шт.
- Половина синего или белого лука
- Маринованные огурцы – 2 шт.
- Квашеная капуста – 300 г
- Соль и растительное мало по вкусу
Приготовление:
1. Морковь, картофель и свеклу отварить в подсоленной воде до готовности.
2. Затем все овощи, а также лук и маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками.
3. Чтобы свёкла не окрашивала другие продукты, рекомендуется ее нарезать и смешать с растительным маслом. А потом добавить все ингредиенты и перемешать.
4. Затем соединить овощи с квашеной капустой. Посолить, перемешать и вкуснейший салат готов.
Рецепт легкого винегрета от Лизы Глинской: видео
Источник: 1 Минута