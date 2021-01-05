Как убрать тяжесть в желудке после новогодних праздников: рецепт винегрета с квашеной капустой

Скажите "нет" таблеткам, диетам и разгрузочным дням. Ведь убрать тяжесть в желудке можно вкусными блюдами. Приготовьте легкий винегрет, которым поделилась кулинар Лиза Глинская. Этот замечательный вариант блюда поможет организму наладить свою работу после праздничных застолий.

В отличие от классического винегрета, в этом рецепте нет ни фасоли, ни консервированного горошка. Зато есть квашеная капуста, которая не только укрепляет иммунитет, но и улучшает пищеварение.

Квашеная капуста – самый доступный источник витаминов в осенне-зимний период

Ингредиенты:

Свёкла – 3 шт.

Морковь – 2 шт.

Картофель – 2 шт.

Половина синего или белого лука

Маринованные огурцы – 2 шт.

Квашеная капуста – 300 г

Соль и растительное мало по вкусу

Приготовление:

1. Морковь, картофель и свеклу отварить в подсоленной воде до готовности.

2. Затем все овощи, а также лук и маринованные огурцы нарезать мелкими кубиками.

3. Чтобы свёкла не окрашивала другие продукты, рекомендуется ее нарезать и смешать с растительным маслом. А потом добавить все ингредиенты и перемешать.

4. Затем соединить овощи с квашеной капустой. Посолить, перемешать и вкуснейший салат готов.

Рецепт легкого винегрета от Лизы Глинской: видео

Источник: 1 Минута