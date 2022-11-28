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Как ухаживать за посудомойкой

Бытовая техника, предназначенная для очистки посуды, сама также требует ухода. Правильная бытовая химия, соблюдение правил загрузки посуды, механическая очистка обеспечивают ее работоспособность в течение всего периода эксплуатации.

Как ухаживать за посудомойкой

Правила использования посудомойки

Эксплуатируя прибор, не забывайте о простых правилах.

Не превышайте допустимую нагрузку

Машина не должна быть забита до отказа. Не стоит наслаивать посуду одну на другую. В инструкциях производители указывают, на какое количество приборов рассчитана техника. Именно с таким числом тарелок, чашек, вилок, ложек она способна справиться.

Большое количество посуды усложняет циркуляцию воды. Тесная укладка также приводит к сколам и потертостям на приборах.

Очищайте посуду от остатков пищи перед закладкой в посудомойку

Если на тарелке осталась капуста, картошка, каша, кусочки салата, перед ее отправкой в посудомойку остатки пищи надо удалить. Большое количество жира и крупные остатки пищи забивают фильтр, и посудомойка перестает правильно выполнять возложенную на нее задачу.

Устраняйте пар и влагу внутри прибора

Каждый раз после завершения мытья посуды, приоткрывайте дверцу посудомойки, чтобы из нее вышел лишний пар. Иначе со временем избыток влаги спровоцирует неприятный запах и появление плесени.

Какие элементы нуждаются в очистке

Регулярно избавляться от загрязнений надо на разных частях прибора.

Корзины для посуды и внутренние элементы

Чтобы провести очистку, корзины надо извлечь и натереть моющим средством, после чего тщательно промыть под проточной водой. После просушки корзины можно вернуть на место. Внутренние поверхности прибора время от времени надо протирать смоченной в мыльном растворе текстильной салфеткой.

Уплотнительные элементы

Уплотнители проще всего очищать после завершения цикла мойки. Размягченные загрязнения легко удаляются с помощью салфетки. Более глубокая очистка производится с применением зубной щетки и мыльного раствора.

Лопасти и форсунки

В зависимости от степени загрязнения они промываются водой или мыльным раствором. Форсунки прочищаются с помощью зубочистки.

Сливной фильтр

При небольших загрязнениях все элементы сетчатого сливного фильтра снимаются и промываются под проточной водой. Если они серьезные, надо использовать средство для мытья посуды и зубную щетку, которой удобно очищать мелкие детали.

Какие средства подходят для ухода за посудомоечной машиной

Специальная бытовая химия может быть направлена на устранение одной или нескольких проблем. В зависимости от предстоящей задачи в магазине Allo в Харькове можно заказать:

  • капсулы или таблетки для базового ухода;
  • средства для комплексной очистки;
  • соль для смягчения воды и средства для устранения накипи;
  • ароматизаторы, гарантирующие продолжительный запах свежести.

Все средства действуют эффективно и бережно по отношению к технике.

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