Как украинский физик и ученый Игорь Кондратюк попал в книгу рекордов

Мальчик родился в селе Херсонской области в 1962 году. С отличием окончил школу, в годы учебы подрабатывал на сборке урожая. Любил точные науки, пел в хоре, увлекался музыкой.

Получил специальность физика в киевском университете и пошел работать в научный институт. Молодой физик занимался научными исследованиями в области молекулярной биологии в институте генетики. Он соавтор и автор 105-и печатных научных работ, а в 1996 году защитил кандидатскую диссертацию и стал кандидатом биологических наук.

Научную работу молодой ученый с 1985 года совмещал с участием в телевизионном клубе знатоков «Что? Где? Когда?». Программа была очень популярна в те годы и основных игроков клуба знала вся страна. В 2008-м году команда, в которой играл Игорь, завоевала главный приз клуба – «Золотую сову».

С 1991 года, параллельно с работой над диссертацией, Игорь начал работать телеведущим как на украинском, так и на российском телевидении.

В 1999 году на украинском телевидении появилась рейтинговая передача «Караоке на Майдане». Игорь Кондратюк – бессменный ведущий «Караоке на Майдане» все 20 лет существования проекта до 2019 года. В 2006 году вел «Караоке на Арбате», российский аналог украинского варианта. Авторами «Караоке на…» были Игорь Кондратюк и Андрей Козлов, который играл с Игорем в одной команде в клубе знатоков и его кум. Программа попала в книгу рекордов Гиннеса как программа, которая транслировалась на украинском телевидении самое продолжительное время.

Логическим продолжением «Караоке на майдане» стала программа «Шанс», героями которой становились победители «Караоке на майдане». Обе программы были продуктом компании студии «В.І.К.», учредителем и основным владельцем которой является Игорь Кондратюк.

В начале 2000-х годов Игорь – соавтор, ведущий и продюсер многочисленных интеллектуальных шоу и музыкальных программ на телевидении. Он восемь раз стал обладателем украинской премии «Телетриумф».

Широкой общественности Игорь Кондратюк известен как член жюри вокального конкурса «Х-фактор» и программы поиска самодеятельных талантов «Україна має талант».

В период пандемии у творческого интеллектуала Игоря Кондратюка есть новости. В конце 2020 года на одном из каналов появилась авторская программа телеведущего «Кондратюк по понедельникам». Эту программу можно увидеть и в Facebook Игоря Кондратюка. А еще студия «В.І.К.» Кондратюка выиграла грант в Украинском культурном фонде и сняла боевик – сериал «Доброволец».

Телеведущий женат и воспитывает троих детей – двух сыновей и дочь. Жена Александра – финансовый директор. Старший сын Сергей Кондратюк работает в проектах отца, окончил режиссерский факультет института кинематографии, живет отдельно. Младшие дети в семье - сын Данила и дочь Полина.

Источник: 1 Минута