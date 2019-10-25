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Как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото

Как украсить комнату на Хэллоуин: интересные идеи декора с фото

Близится самый страшный праздник в году – Хэллоуин 2019, который традиционно наступит в самом конце месяца – 31 октября. Как подготовиться к этому жуткому дню, как быстро и эффектно оформить свое жилье и место работы, какой придумать интересный и ужасный декор на Хэллоуин 2019, узнайте в нашей статье.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:

Быстрый тематический декор на Хэллоуин

Как украсить комнату на Хэллоуин

Как украсить комнату на Хэллоуин

Фото: Pixabay

Как оформить класс, офис, квартиру и весь дом, на Хэллоуин, чтобы место проведения праздника нечистой силы выглядело подобающим ужасным образом, и в то же время, по его окончании можно было бы все оперативно и без проблем убрать и привести в божеский вид? Воспользуйтесь идеей быстрых рисунков. К примеру, на дверях и стенах можно развесить изображения черных кошек и летучих мышей. А окна, зеркала и другие стеклянные поверхности можно разрисовать привидениями и лешими с помощью зубной пасты или легко смываемых маркеров.

Украшения на Хэллоуин своими руками: паутина

Как украсить комнату на Хэллоуин

Как украсить комнату на Хэллоуин

Фото: Pixabay

 

Дружите с техникой макраме? Тогда предлагаем вам сплести паутинку – один из атрибутов Хэллоуина. Декор комнаты сразу же преобразится и станет магически-зловещим. Такую паутину можно повесить на окно, двери или оформить нею угол комнаты. Если вы не умеете плести, просто выберите моток мохеровой пряжи серебристого оттенка, развесьте нити в хаотическом порядке и посадите на готовое изделие паучка. Гости будут в восторге.

Атрибуты на Хэллоуин своими руками: фонари Джека

 

Как украсить комнату на Хэллоуин

Как украсить комнату на Хэллоуин

Фото: Pixabay

 

Не забывайте, что главный и бессменный атрибут зловещего праздника Хэллоуина – конечно же, тыква со свечой внутри. Можно даже устроить конкурс на лучший фонарь. Теперь главное – сделать настоящее украшение дома на Хэллоуин и эффектно расставить все имеющиеся фонари Джека. Не забывайте при этом о технике безопасности – все-таки вы имеете дело с огнем, особенно если в доме есть дети.

Оформление стола на Хэллоуин

 

Как украсить комнату на Хэллоуин

Как украсить комнату на Хэллоуин

Фото: Pixabay

 

Стаканы с кровью и тарелки с черепами на столе, безусловно, нагонят страху на гостей, но не аппетит. Придумайте позитивно-прикольный и модный дизайн на Хэллоуин, чтобы поднять всем настроение и не отбить желание покушать в праздничной атмосфере. Неизменные цвета праздника – оранжевый, черный, красный. Советуем использовать их сочетание в сервировке.

Источник: www.segodnya.ua

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