Какие бывают складные кровати-трансформеры? Знакомит Barin House

При обустройстве квартиры хочется добиться максимального комфорта и уюта. А этого можно достичь с помощью мебели. Только иногда эти предметы интерьера становятся камнем преткновения. Особенно кровать.

И что делать: жертвовать спальным местом или загромоздить пространство? Но не нужно выбирать, когда можно приобрести складные кровати-трансформеры. Сразу уточняем, это не только привычные двухъярусные модели. Вместе с интернет-магазином Barin House познакомимся с самыми популярными вариантами.

Какие бывают кровати-трансформеры?

Спальное место с выкатной основой для сна

Запасная кровать выдвигается из-под основной. Это один из самых простых вариантов. С таким справится даже ребенок.

Подъемная

Как правило, кровать маскируется под другие предметы интерьера. Чаще всего это шкаф, хотя могут быть и другие варианты. С помощью пневматики механизм поднимается в отведенное место. Так можно спрятать не только двуспальную, но и односпальную кровать.

Кровать-комод

Днем это выглядит как комод, а вечером превращается в кровать. Для этого используют механический привод. Есть и более простой вариант: просто прячется в короб.

Спальное место вместе с рабочей зоной

Идеальный вариант для детской комнаты. У ребенка будет все необходимое и при этом пространство не будет загроможденным. Правда, с таким типом кровати малыша придется приучить к порядку. Ведь вечером нужно все убрать со стола, а утром прятать постельное белье.

Пуф-кровать

С виду это обычный пуфик. Он не занимает слишком много места, а внутри него прячется полноценная кровать. Нужно только приподнять основу и вытащить металлическую конструкцию с матрасом. Это напоминает раскладушку.

Это далеко не все варианты кроватей-трансформеров. Так что вы сможете выбрать удобное спальное место и не пожертвуете лишним пространством. Интернет-магазин Barin House во всем поможет. Удачного выбора и приятного отдыха.

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