Какие ошибки не прощают знаки Зодиака: полный список

Все люди, живущие на нашей планете, разные, и у каждого из нас есть свои принципы, от которых сложно отступить, даже если речь идет об отношениях с самым близким человеком. Какие ошибки, совершенные окружением, не прощают разные знаки Зодиака?

Кто-то терпеть не может ложь, кто-то предательство, у кого-то не укладывается в голове, как можно лицемерить, глядя в глаза. Как нельзя относиться к разным знакам Зодиака, чтобы не нажить в их лице лютого врага.

Овен

Если вы хоть раз обманули представителя этого знака Зодиака, знайте, что он никогда этого не забудет и не простит. Как бы вы не были ему дороги, как бы не просили прощения, Овен всегда сохранит в памяти вашу нечестность по отношению к нему.

Телец

Тельцам не нравятся наглые люди, у которых нет ни малейшего представления о личных границах. Если вы позволите себе делать ему неуместные замечания и нарушить его пространство, Телец просто перестанет с вами общаться.

Близнецы

Как бы странно это не звучало, часто сами двуликие Близнецы навсегда запомнят ваше лицемерие и вряд ли когда-то смогут его по-настоящему простить. Если не хотите потерять из окружения представителя этого знака Зодиака, постарайтесь всегда быть с ним максимально честными и открытыми.

Рак

Раки никогда не прощают измен. Да, они могут в глаза вам сказать, что оставили все в прошлом, но в глубине всегда будут мучиться и переживать, глядя в глаза человеку, который когда-то их предал.

Лев

Львы не терпят собственного поражения. Если есть возможность уступить рожденному под этим созвездием, лучше сделайте это. Момент проигрыша Лев запоминает на всю жизнь. И винить, как вы понимаете, в этом он будет далеко не себя любимого.

Дева

Девиз Девы: «Я всегда права!». Если вы уверены в обратном, можете, конечно, доказывать это. И не дай Бог вам ошибиться. Дева не прощает любителей поспорить, которые в конце концов ошибаются в своих суждениях, ставя под сомнение ее авторитет.

Весы

Весы не любят концентрироваться на плохом и часто прощают все нанесенные обиды. Единственное, с чем в этом плане может возникнуть трудность – это грубое отношение. Хотите дружить и общаться с Весами? Будьте с ними поласковее!

Скорпион

Скорпион будет всю жизнь помнить все – и обиды, и грубость, и ложь, и измену: абсолютно все! Общаться с представителями этого знака Зодиака нужно максимально осторожно, взвешивая каждое свое слово, обдумывая каждый поступок.

Стрелец

Стрельцы не прощают, когда кто-то отказывает им в просьбе помочь. Они виду не подадут, но навсегда запомнят ваше равнодушие.

Козерог

Козероги не терпят в своем окружении людей, которые пытаются подавить их силу воли. Если вам дорог Козерог, не заставляйте его делать то, чего он делать не хочет, иначе навсегда окажетесь в его личном черном списке.

Водолей

У Водолеев феноменальная память. Они помнят все и особенно то, что не нужно. Чаще всего это совершенно случайные факты. Так что, на всякий случай, будьте с ними осторожнее.

Рыбы

Рыбы не прощают близким людям оскорблений. Пытайтесь вести беседу с ними в нейтральном русле, избегая громких обидных слов и перехода на личность.



Источник: Новости Ю

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