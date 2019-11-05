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Какие свитера в моде этой осенью

Какие свитера в моде этой осенью

Осень уверенно царствует за окном. В дни сырости и серости очень кстати позаботится о тепле, которое напрямую зависит от теплого свитера.

Холодный сезон 2019 уверенно диктует новые модные луки с подиума.

Свитер 2019Песочные оттенки кашемира или шерсти.

  • Шахматная доска или зебра на фактурной шерсти или трикотаже.
  • Кашемировый кардиган на пуговицах как у Кэти Холмс на голое тело или под рубашку.
  • Асимметрии много не бывает. Monse и Marques'Almeida внедряет неровные края- это нож в сердце бабушкам.
  • Свободно играющая плечевая зона как у ROKH и Rejina Pyo.
  • Яркая цветогамма не обошла свитера. Разноцветные ромбы и желто-серая клетка.

Какие свитера в моде этой осенью

Носите стильные, эксклюзивные, яркие и красочные свитера, согревайте тело и душу. Не идите на поводу серости, холода и мрачности.

Источник: socportal.info

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Темы: мода, стиль

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