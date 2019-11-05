Какие свитера в моде этой осенью

Осень уверенно царствует за окном. В дни сырости и серости очень кстати позаботится о тепле, которое напрямую зависит от теплого свитера.

Холодный сезон 2019 уверенно диктует новые модные луки с подиума.

Песочные оттенки кашемира или шерсти.

Шахматная доска или зебра на фактурной шерсти или трикотаже.

Кашемировый кардиган на пуговицах как у Кэти Холмс на голое тело или под рубашку.

Асимметрии много не бывает. Monse и Marques'Almeida внедряет неровные края- это нож в сердце бабушкам.

Свободно играющая плечевая зона как у ROKH и Rejina Pyo.

Яркая цветогамма не обошла свитера. Разноцветные ромбы и желто-серая клетка.

Носите стильные, эксклюзивные, яркие и красочные свитера, согревайте тело и душу. Не идите на поводу серости, холода и мрачности.

Источник: socportal.info

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