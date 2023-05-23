Какие украшения подойдут для официальных мероприятий

Какие украшения надеть на корпоратив? Дать однозначный ответ на этот вопрос очень сложно, ведь все зависит от одежды, которую вы будете носить на мероприятии. Ювелирные украшения – это скорее завершающий акцент.

Выбор украшений на корпоратив

Существует несколько советов, которые помогут сделать правильный выбор:

Лучше выбирать практичные и удобные модели украшений с качественными застежками. Ведь потеря украшения может испортить праздник.

Если ваша одежда однотонная, ее следует дополнить яркими сережками и колье. Если же платье пестрое, лучше остановиться на нейтральных драгоценностях.

При выборе украшений отталкивайтесь не только от одежды, но и от прически. Например, высокие прически хорошо сочетаются с длинными украшениями, а короткие волосы с небольшими сережками.

Что касается материалов изделий, то оптимально будет смотреться золото или серебро есть много ювелирных салонов, где можно выбрать для себя подходящее украшение.

Коктейльное платье на мероприятие

На сегодняшний день коктейльное платье считается самым распространенным для корпоративов. Оно нарядное и торжественное, к тому же его можно подобрать под любую фигуру.

При выборе украшений нужно обращать внимание на цвет наряда. Темные насыщенные оттенки идеально дополняет камни светлых оттенков. Они позволят освежить образ. Светлые и пастельные цвета же отлично дополнят яркие камни, например, рубины, изумруды или сапфиры. Они не только привлекут внимание к лицу, но и выгодно подчеркнут глаза и кожу. А вот создавать однотонный стиль не следует, это выглядит слишком скучно.

Касательно металла нет определенных ограничений, здесь все зависит от вашего вкуса. Но все же есть несколько советов, которые вам помогут:

серебро отлично дополнит одежду холодных оттенков,

золото подойдет для одежды теплой палитры.

Очень важно обратить внимание на рисунки, узоры и фактуру на ткани. Чем заметнее декор, тем больше внимания он будет привлекать, отвлекая от украшений. Платье в крупный горошек не сочетается с большими сережками-висюльками, а вот маленькие сережки клевер отлично дополнят его.

Украшения к вечернему платью

По сути, правила выбора украшений для этого платья такие же, как и в случае с коктейльным платьем. Но есть одно дополнение – лучше уделять внимание более крупным и эффектным украшениям. Самыми популярными для вечернего платья считаются следующие украшения и их комбинации:

колье,

серьги и кольцо,

браслет и серьги,

перстень,

серьги и кулон.

Не следует надевать более 2-3-х украшений за раз, иначе вы превратитесь в новогоднюю елку с большим количеством шаров. Лучше, чтобы украшений было меньше, но они привлекали к себе внимание.

Старое классическое платье

Отличным дополнением к такому платью станут следующие украшения:

колье-галстук,

большое кольцо,

тонкий браслет,

длинные сережки.

Пышное платье средней длины

Если у платья открытая шея, следует остановиться на тонком колье. Вообще пышное платье выбирают те, кто не хочет акцентировать внимание на украшения. Следовательно, последние должны быть минималистичными. Большие ювелирные изделия будут смотреться слишком вульгарно.

Обратим внимание и на другую одежду:

Вязаное платье. Тоже не подразумевает наличие массивных украшений. А вот сдержанный кулон на шее станет идеальным выбором. Вообще многие модницы редко дополняют вязаное платье чем-либо кроме небольших сережек.

Брючный костюм. А вот эту одежду желательно дополнить одним или двумя яркими аксессуарами. Например, большие серьги или массивное колье.

Комбинезон. Отличным дополнением к комбинезону станет красивый браслет на руку.

Юбка и блуза. Такой стиль одежды идеален для экспериментов. Обратите внимание на утонченные браслеты, кольца и подвески.

Обязательно обращайте внимание на то, чтобы украшения подходили к одежде, и тогда образ будет полностью завершен.