Какое окончательное решение приняли актеры “Дизель Шоу”: “Выжить любой ценой”, поклонники заждались любимых актеров

Нормальный темп жизни резко изменился для всех украинцев после того, как 24 февраля 2022 года россия напала на Украину. Более двух месяцев привычные занятия, отправлены на задний план.

Актеры украинского юмористического концертного проекта "Дизель - шоу" приняли решение постепенно возвращать людей к привычным делам и способам отвлечения от насущных проблем. А также подбодрить поклонников зажигательного сериала "Выжить любой ценой" посредством выпуска нового эпизода.

"Дизель Студио" признан самым рейтинговым продуктом на телевизионном канале ICTV.

"Дизель - шоу" сделали яркий анонс очередной серии "Выжить любой ценой" на официальной странице соцсети Инстаграмм популярного проекта. Дизели считают, что украинцы должны постепенно возвращаться к обычной жизни. Премьера новой серии намечена на 27 мая 2022 года.

В кадре зрители увидят любимых и знакомых актеров: Викторию Булитко, Яну Глущенко, Егора Крутоголова, Александра Бережка, Виталину Библив.

О чем новая серия? В месте проживания героев пропадает электричество. Для того чтобы весело провести время, они решили поиграть в "Отгадай", увлекательную игру. Смешной момент: Петровича возможно отгадать только по особенным признакам. Они такие: человеком он бывает, когда трезвый, если выпил, сразу становится певцом, является непревзойденным, талантливым актером в случаях, когда срочно нужно отмазаться.

Зажигательный отрывок юмористического продукта вызвал положительные эмоции и комментарии у подписчиков и поклонников сериала, так как многие уже давно ждали выхода новых эпизодов.

Одна фанатка эмоционально написала: "Ура, я так ждала!", другая считает, что это настоящий шедевр, в том числе и Викуся.

Источник: 1 Минута